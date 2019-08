Nuovo Governo, con Conte un vicepremier Pd: a Mattarella l'ultima parola

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si atterrà alle indicazioni che arriveranno dai gruppi parlamentari ascoltati durante le consultazioni. È questo l'orientamento del Quirinale rispetto all'eventualità che l'esito delle consultazioni per la formazione del nuovo governo Conte retto da una alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 stelle. Un destino che dovrebbe tuttavia passare tra le mani degli attivisti pentastellati che - come spiega il blog del M5s - saranno chiamati a votare un referendum online sulla piattaforma Rousseau.

Cosa succederà quindi oggi? Con ogni probabilità il Capo dello Stato - in base alla trattativa in corso tra M5s e Pd per la formazione di una nuova maggioranza parlamentare - convocherà il presidente del consiglio dimissionario Giuseppe Conte per affidargli l'incarico per formare un nuovo governo. Secondo la prassi Conte potrebbe accettare con riserva per poi salire al Quirinale nei prossimi giorni con la lista dei ministri: per l'accordo Pd-5stelle sarà il primo vero banco di prova. Ancor prima saranno gli attivisti pentastellati ad essere chiamati a bollinare con il voto su Rousseau l'accordo con gli ex nemici.

Per molti analisti uno sgarbo costituzionale, ma a tanto la nuova stagione politica ci ha abitutato in quella che è senza dubbio la crisi di governo più insolita che la Repubblica italiana abbia esperito.

Il Presidente della Repubblica dovrebbe esprimere le proprie intenzioni al termine del secondo giro di consultazioni, intorno alle ore 20:00. Attenzione in particolar modo alle ore 19:00 e alle ore 16:00 quando al Quirinale saliranno prima le delegazione del Pd e poi del Movimento 5 stelle e riferiranno al capo dello Stato l'esito della trattativa.

Il centrodestra ribadirà la richiesta di elezioni anticipate. Giorgia Meloni ha annunciato che Fratelli d'Italia scenderà in piazza per protestare contro la nascita del nuovo governo.

ore 19.00 gruppi parlamentari " Movimento 5 stelle "

" ore 18.00 gruppi parlamentari " Lega-Salvini premier "

" ore 17.00 gruppi parlamentari " Forza Italia – Berlusconi presidente "

" ore 16.00 gruppi parlamentari " Partito Democratico "

" ore 11.00 gruppi parlamentari " Fratelli d’Italia "



Giorgia Meloni ha annunciato che Fratelli d'Italia scenderà in piazza per protestare contro la nascita del nuovo governo: "Abbiamo ribadito la nostra posizione, chiara e semplice: l'unico sbocco possibile di questa crisi di Governo è lo scioglimento immediato delle Camere e il ritorno alle urne."

Fornaro (LeU): "Abbiamo confermato la nostra disponibilità a verificare le condizioni per dare vita ad un nuovo Governo di svolta. Chiediamo però vi sia una forte discontinuità di programma."

Unterberger (SVP-PATT-UV): "Ci auguriamo nasca un nuovo Governo europeista, attento alle minoranze linguistiche e alle Regioni a statuto speciale. Nessuno di noi voterà contro, ci sarà chi voterà a favore e chi si asterrà".

Da +Europa era arrivato un distinugo. Come ha spiegato Bonino: "La decisione è rimandata ad un secondo momento".

Ricordiamo che il problema della maggioranza Pd-M5s è essenzialmente al Senato dove senza una pattuglia di responsabili la maggioranza del nuovo governo sarebbe tutt'altro che salda. Sono necessari i supporti di Leu e minoranze.

Calenda si dimette dalla Direzione Pd

"Caro Nicola, Caro Paolo, vi prego di voler accettare le mie dimissioni dalla Direzione nazionale del Partito democratico". Lo scrive Carlo Calenda in una lettera indirizzata a Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni in cui parla, tra l'altro, di "una decisione difficile e sofferta".

"Penso che in democrazia si possano, e talvolta si debbano, fare accordi con chi ha idee diverse, ma mai con chi ha valori opposti. Questo è il caso del M5S. Sapete bene che nulla abbiamo in comune con Grillo, Casaleggio e Di Maio. Ed è significativo il fatto che il negoziato non abbia neanche sfiorato i punti più controversi: dall'Ilva alla Tav da Alitalia ai Navigator. Un programma nato su omissioni di comodo non è un programma, è una scusa".

"Stringendo l'alleanza con il M5S, il Pd rinuncia a combattere per le sue idee e i suoi valori. E questo non posso accettarlo", scrive tra le altre cose l'eurodeputato che prevede: "Le elezioni arriveranno. Le avete solo spinte più in là di qualche metro. Quando sarete pronti a lottare ci troveremo di nuovo dalla stessa parte. Con amicizia".

Direzione Pd, Zingaretti: "Con M5s alleanza anche alle regionali"

"Alle prossime elezioni regionali andranno valutate alleanze che il nuovo quadro politico potrà favorire". Lo ha detto il segretario dem, Nicola Zingaretti, nel suo intervento alla Direzione del Pd ricordando come se le elezioni politiche sono scongiurate, altre importanti tornate elettorali coinvolgeranno prima l'Umbria, poi Calabria, Veneto, Toscana ed Emilia Romagna.

"Alla fine di questo agosto unico e imprevedibile, il tema fondamentale resta lo stesso di quando questa crisi non c'era ancora: ed è fermare la destra peggiore che abbiamo mai conosciuto dal dopoguerra".

Ai delegati Pd Zingaretti ha spiegato lo stato della trattativa. "Giuseppe Conte sarà il candidato Presidente indicato dai 5 Stelle per la guida di un Governo fondato su un impianto e un programma diversi".

"Noi riconosciamo in questa scelta l'autonoma decisione del partito di maggioranza relativa in questa legislatura. Con questa volontà il M5S, ed è legittimo, rivendica la Presidenza del Governo. Ha rifiutato altre ipotesi". Con queste parole il segretario dem ha tuttavia spiegato come non vi saranno due vicepremier come nel passato governo. "In questa scelta è inciso il superamento di un modello sul quale si fondava il vecchio Governo. Una figura condivisa e due vice espressione dei due partiti della coalizione. Questo modello non c'è più".