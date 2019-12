Politica / Italia

Carfagna battezza la sua Voce Libera: "Alternativi a Salvini e Meloni". (E spunta Cottarelli)

Con Voce libera nasce una associazione liberale dedicata a chi non si riconosce nella sinistra ma neppure in Lega e Fratelli d'Italia. "Non vogliamo dividere né Forza Italia né il centrodestra". Nel comitato scientifico l'economista Cottarelli