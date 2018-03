Le olimpiadi a Torino spaccano il Movimento 5 stelle: salta il Consiglio comunale

Olimpiadi sì, olimpiadi no. L'ipotesi di organizzare l'evento a Torino sta spaccando la giunta del Comune di Torino. Il Consiglio comunale che avrebbe dovuto discutere una mozione del Pd sulla candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026, è saltato per mancanza del numero legale in Sala Rossa.

Tra i pentastellati erano assenti Damiano Carretto, Daniela Albano, Marina Pollicino e Viviana Ferrero. La fuoriscita poi di Deborah Montalbano ha fatto mancare i numeri alla maggioranza. Il consiglio era iniziato con i banchi della maggioranza pressoche’ vuoti e poi alla spicciolata sono arrivati i consiglieri comunali e la sindaca Chiara Appendino.

“La maggioranza pentastellata a Torino sconfessa la sindaca e Beppe Grillo” ha commentato a caldo il segretario del Pd, Mimmo Caretta, che ha sottolineato le “fibrillazioni interne” al M5S. Appendino non ha più la maggioranza su uno dei temi importanti della citta’. Ciò che sorprende moltissimo è che non e’ bastato Beppe Grillo. Per le Olimpiadi invernali se Appendino ha bisogno dei voti del Pd li avrà" ha detto Stefano Lorusso, capogruppo del Pd in Sala Rossa.

“Nonostante gli ordini di Grillo e la sua entrata a gamba tesa la maggioranza Cinquestelle alla prova dei numeri ha dimostrato di non avere la maggioranza necessaria e di non rappresentare gli interessi di Torino” ha detto Alberto Morano, dell’omonima lista di centrodestra.

Per Osvaldo Napoli (Forza Italia): “ciò che e’ successo oggi compromette la candidatura di Torino, ci indebolisce. Perché la sindaca non hanno riconvocato il consiglio dopo un’ora? Questo vuol dire molto “. Per il Pd Appendino nell’arco di 24/48 ore “deve tornare in aula di Consiglio, perche’ non possiamo essere ostaggio di 4 consiglieri comunali del M5S su un tema così importante per la città. Appendino esca dall’ambiguità” ha detto Lorusso.

