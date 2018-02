Palermo capitale della cultura, ma i musei sono chiusi di domenica

"Un progetto originale, di elevato valore culturale e umanitario e fortemente orientato all’inclusione. Perché Palermo non è solo capitale italiana della cultura 2018 ma capitale delle culture, riferimento di tutti coloro che arrivano e si sentono palermitani come noi".

Così il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, lo scorso 12 febbraio presentava il progetto "Palermo capitale italiana della cultura 2018" alla Borsa internazionale del Turismo di Milano. A Palermo, però, i musei, le gallerie d'arte e i siti archeologici continuano a restare chiusi la domenica pomeriggio. E a Palazzo Abatellis, uno dei luoghi più visitati dai turisti, è vietato l’ingresso anche il sabato pomeriggio.

"Turisti da tutto il mondo, i nostri tesori devono essere fruibili ogni giorno"

A denunciarlo - scrive PalermoToday - è la segreteria regionale della Uil, che punta il dito contro "i custodi troppo spesso imboscati" e parla di "utilizzo sbagliato del personale". "Un'emergenza - afferma il sindacalista Gianni Borrelli - che denunciamo da troppo tempo e che oggi non più accettabile. In città sono previsti eventi e l’arrivo di artisti e intellettuali, oltre che di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. I nostri tesori devono essere fruibili ogni giorno, solo così è possibile rilanciare il settore e far ripartire l’economia".

Borrelli non se la prende soltanto con gli enti che gestiscono i siti museali, ma anche con "alcuni sindacati autonomi che tengono in ostaggio assessorati e uffici comunali". La proposta della Uil Sicilia è di "rivedere i turni di lavoro e trasformare i circa 250 lavoratori da part-time a full-time". Così Borrelli, che conclude: "Si potrebbero impiegare anche i lavoratori ex Asu, già pagati ogni mese dalla Regione".