Ecotassa, la soluzione di Castelli (M5s): "La Panda 1.2 costerà di più? Scelgano la Panda 1000"

Laura Castelli continua a snocciolare gaffe, una dopo l'altra. Stavolta lo scivolone del sottosegretario all'Economia in quota Movimento 5 Stelle è sull'ecotassa sulle auto, tema di scontro nel governo. La norma inserita nella Legge di bilancio prevede incentivi per i veicoli elettrici e penali per chi sceglie auto inquinanti. Ospite della trasmissione "Circo Massimo" di Radio Capital, condotta da Massimo Giannini, Laura Castelli descrive la norma come un provvedimento "che tutela chi ha un'utilitaria".

Dallo studio, però, le fanno notare che "non è vero perché una Panda 1.2 euro 6 costerebbe circa 300 euro in più". E lei replica: "Potrebbero scegliere di comprare la Panda 1000". "Suona un po' come 'Regina, i sudditi non hanno il pane?' che mangino brioche", commenta ironicamente qualcuno su Twitter. "Costa troppo? Una bella biga e passa la paura", ironizzano altri, aggiungendo che "#Castelli fa rima con #Toninelli".

Una precisazione non di poco conto: la Panda 1000 non è più in commercio. Esiste una Panda 1,2 oppure una Panda 0,9.

Video embed Repubblica | Intervista di Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto a 'Circo Massimo', su Radio Capital