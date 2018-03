Paolo Romani, chi è l'uomo scelto da Berlusconi per la presidenza del Senato

Paolo Romani in Parlamento da quasi un quarto di secolo, è un esponente di Forza Italia, ex ministro dello sviluppo economico nel governo Berlusconi, ex capogruppo e neo capogruppo del nuovo gruppo Forza Italia-Ppe.

Paolo Romani è nato nel 1947 in Brianza ed è da sempre un fedelissimo di Berlusconi. La sua carriera inizia in tv: nel 1975 fonda la tv libera Telelivorno Dopo aver fondato la “tv libera” Telelivorno nel 1975 insieme a Marco Taradash, Romani diventa direttore generale dell'emittente televisiva milanese "Rete A" di Alberto Peruzzo. Poi Salvatore Ligresti lo chiama come amministratore delegato di Telelombardia.

Dal 1990 al 1995 intraprende l'esperienza di Lombardia7 dove trovavano spazio programmi cult come “Vizi privati e pubbliche virtù”, condotto dalla transessuale Maurizia Paradiso. Romani poi approda per la prima volta in Parlamento come Deputato di Forza Italia e Pdl dal 1994 al 2013. Nel 2004 Paolo Romani ha partecipato alla stesura della legge Gasparri sul riordino del sistema radiotelevisivo.

Nell'aprile 2012 è indagato dalla Procura di Monza per peculato, con riferimento a oltre 5.000 euro spesi in due mesi con il telefonino del comune di Monza in cui da giugno 2007 è assessore dapprima all'urbanistica, poi dal novembre 2007 all'Expo 2015.

Nel 2013 approda al Senato eletto nelle XVII legislatura per Il Popolo della Libertà: con lo scioglimento della patto federativo aderisce a Forza Italia di cui diventa capogruppo a Palazzo Madama al posto di Renato Schifani.

Verso un Partito Popolare Europeo italiano

Romani è il promotore di un accordo federativo tra Forza Italia, Udc e Idea per la formazione di un gruppo parlamentare che faccia riferimento all'esperienza del Partito popolare europeo. L'accordo è stato firmato stamane a Palazzo Madama alla presenza del segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa, del presidente del gruppo di Forza Italia, Paolo Romani, e del senatore Gaetano Quagliariello, leader di Idea.

L'iniziativa per Romani sancisce "l'avvio di un percorso nell'ottica della formazione del progetto politico del Partito popolare europeo italiano".

"Con la firma dell'accordo tra Forza Italia e gli amici dell'Udc e di Idea, il neo gruppo Fi-Ppe diventa il secondo del Senato raggiungendo quota 61 componenti".

Tutti i parlamentari eletti in: Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Trentino Alto Adige | Toscana | Umbria | Veneto | Molise | Valle d'Aosta | Estero