I partigiani ai 5 Stelle: "Fermate Salvini"

Sul caso Riace la presidente dell'associazione nazionale partigiani (Anpi) chiede al M5s di intervenire: "Ricordate al ministro dell'Interno che in una terra bella e difficile come la Calabria è utile perseguire mafia e 'nrangheta, non un uomo onesto come Lucano"