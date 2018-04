Pd, chiusura totale al M5s: "Non ci prestiamo a giochetti, non riuscirete a dividerci"

La porta aperta da Di Maio viene subito chiusa dal Partito Democratico. "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile " dice il capogruppo del Pd a palazzo Madama Andrea Marcucci.

Maurizio Martina concorda: "Caro Luigi Di Maio, noi non ci prestiamo a questi giochetti - twitta il segretario reggente dem - chi tenta di dividere il Pd non ci riuscirà".

In casa Movimento 5 stelle però c'è la sensazione che nei prossimi giorni potrà cambiare qualcosa."Non voglio influenzare le dinamiche del Pd, mi permetto solo di dire che l'Italia non ha tantissimo tempo, i cittadini aspettano soluzioni ai loro problemi" ha detto Luigi Di Maio, intervistato da DiMartedì su La7, sottolineando come nel Pd ci siano personalità "che hanno lavorato bene: non abbiamo mai detto che sono tutti uguali". E i nomi citati come personalità positive sono quelli di Martina, Minniti e Franceschini.

"La differenza tra Pd e M5s - scrive su Twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi - è che la nostra linea di opposizione a inciuci è stata decisa in Direzione con discussione e voto a grande maggioranza; la linea cinquestelle è decisa al chiuso di stanze da Casaleggio (e lo streaming?) e annunciata da Di Maio in tv a La7 a poche ore da consultazioni Colle".