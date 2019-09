Salvini e Berlusconi: patto per le elezioni, dopo Pontida manifestazione "di popolo"

Forza Italia e Lega si ritrovano all'opposizione del Conte bis e decidono di fare fronte comune al governo giallorosso, confermando l'alleanza anche a livello locale, a cominciare dalle prossime elezioni regionali in Umbria e Emilia-Romagna. È quanto emerso dall'incontro di oggi a Milano, tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini; assente Giorgia Meloni, che però hanno sentito e vedranno nei prossimi giorni. L'obiettivo è vincere presentandosi con il centrodestra unito: una scelta dettata innanzitutto da ragioni di realpolitik e reciproco interesse.

Un incontro convocato in vista delle elezioni regionali: l'ex premier e il segretario del Carroccio non hanno ancora chiuso sui nomi, tranne quello della candidata-governatrice umbra per il centrodestra, la senatrice leghista Donatella Tesei. Per completare le altre liste e la griglia dei candidati, infatti, Fi e Lega si rivedranno nelle prossime settimane e, come sempre, spetterà poi ai leader l'ultima parola. A conferma dell'alleanza alle regionali, con azzurri e leghisti che correranno insieme ma ciascuno con il proprio simbolo, fonti parlamentari raccontano che Forza Italia avrebbe già 'registrato' il suo logo con il nome della Tesei in primo piano: nei prossimi giorni sarà presentato alla stampa.

Un'alleanza elettorale che andrà anche oltre l'appuntamento con le regionali: Lega e Forza Italia formeranno un campo comune anche in vista della discussione sulla riforma della legge elettorale già annunciata dal premier Conte.

"Salvini e Berlusconi condurranno una battaglia comune per una riforma di stampo maggioritario" riferiscono fonti parlamentari vicine al Carroccio.

A suggellare il nuovo patto tra Lega e Forza Italia sarà una grande manifestazione di piazza "convocata" per il 19 ottobre 2019 a Roma. Una "manifestazione di popolo" riferiscono i presenti. .

Domenica Salvini "ritrova" la Lega a Pontida

Prima sarà la manifestazione di Pontida il termometro politico con cui Salvini misurerà la sua Lega. Messi da parte i cartelli e gli slogan del partito di governo, il segretario del Carroccio tornerà domenica sui pratoni bergamaschi da leader dell'opposizione. Alle spalle del segretario federale lo slogan: 'La forza di essere liberi'. Concetto che Salvini ribadirà dal palco a quanti accorreranno nella Valle di San Martino.

Si annuncia una Pontida da record: gli organizzatori scommettono su 100mila presenze da tutta Italia. Tanto che gli stand sono stati spostati dal pratone a una delle vie di accesso, per lasciare più spazio alla folla.

"Sarà la Pontida più partecipata di sempre", promette Salvini. "Sarà una domenica di costruzione, sorriso, futuro, visione, di idee, di societa', sviluppo e tutela dell'ambiente senza pregiudizi ideologici", spiega lo stesso segretario federale invitando i sostenitori a partecipare in massa.

Per l'edizione numero 29 poche novità nel format: appuntamento dalle 10 di mattina, mentre già saranno in funzione i tradizionali gazebo con porchetta, salamella, panini e bevande.

"Oltre 250 i pullman che arriveranno da tutta Italia" dice all'AdnKronos il deputato-speaker tradizionale dell'evento, Daniele Belotti "Abbiamo idea - spiega - che potremo raddoppiare i partecipanti dello scorso luglio, quando si contarono oltre 50mila presenze".

Già sabato, intanto, i giovani leghisti si incontreranno a Pontida nell'area feste, al riparo della nuova tensostruttura 'Tèra de Berghem', eretta a 100 metri dal pratone, dove nel pomeriggio si terrà il congresso dei giovani leghisti. Tendone che poi diventerà punto di ristoro per domenica. Capitolo gadget: sciarpe, magliette, corna vichinghe da indossare, legate alla tradizione lumbard, e felpe di osservanza salviniana.