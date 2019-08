"Il Pd è ancora il partito di Bibbiano". L'ultimo schiaffone del M5s

"Ricordo che la Lega ha votato con il PD, col partito che in Emilia toglieva i bambini io non voglio avere nulla a che fare". Lo ha detto il ministro e vicepremier Luigi Di Maio in diretta su Facebook appena un mese fa il 18 Luglio 2019 nel corso di una diretta Fb.

Un tormentone, c'è chi ne ha fatto una versione remix lunga 10 minuti che spopola sul web. Alberto Airola interviene in Aula a nome dei Cinque Stelle durante la discussione sul ddl Unioni civili e chiude con un "vaffa..." rivolto ai colleghi. Il senatore parla di "una legge immonda" e accusa Renzi per "far entrare in maggioranza Denis Verdini".