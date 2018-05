Pd, lo sfogo della pasionaria di Tor Bella Monaca: "Ma chi v'ha mai visto in periferia!"

"Io ora me ne vado. Consegno la delega al presidente. Ma noi dovremo fare un congresso e se stiamo messi così come stiamo messi oggi, non me chiamate". Non le manda a dire Pina Cocci, delegata del Pd di Tor Bella Monaca, quartiere alla periferia est di Roma, dal palco dell'assemblea dem che si è tenuta oggi all'Ergife.

Il suo è tra gli interventi più duri. "Da là - dice indicando la platea - io sentivo le truppe cammellate. Veniteci nei territori, non vi mettete in bocca la parola 'periferia'. Ma a Tor Bella Monaca chi v'ha mai visto?", dice prima di prendere la delega per il voto e lanciarla letteralmente sul banco della presidenza.

Salita sul palco con la sua sedia a rotelle, ha contestato la decisione di non far parlare Renzi: "Non sono renziana - ha detto - ma questa è mancanza di democrazia in un partito che si dice democratico".

E lo sfogo è già diventato "cult".

