Contratto "alla tedesca" per un governo M5s Pd: il "forno" è riaperto

Per mettere un piedi un governo M5s-Pd si deve fare "un contratto scritto alla tedesca come tra Spd e Cdu". La proposta è dell'ex ministro dei trasporti e capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio. Intervistato a Circo Massimo su Radio Capital Delrio auspica un chiarimento sui possibili "punti di convergenza" con il Movimento 5 stelle.

"Il problema oggi è il lavoro: occorre abbassare il cuneo fiscale per i lavoratori, il salario minimo, la legge sulla rappresentanza. Abbassare il costo del lavoro è una priorità assoluta per le nostre imprese che stanno perdendo competitività".

Delrio gioca la carta dell'ambiente, una delle stelle del Movimento 5 stelle, auspicando il rilancio di "un'economia green grazie ad una svolta ambientale".

Tanti però i se: come ricorda Delrio, "mettersi a sedere e parlare con il M5s non significa che l’esito sia scontato". A dimostrare come la strada sia in salita anche l'ex ministro Pd Cesare Damiano che vede in un esecutivo di scopo, "una idea da veri autolesionisti".

"Per fortuna, la prossima settimana è convocata la Direzione del Pd che dovrebbe fissare il nostro punto di orientamento in questa difficile e tormentata crisi di governo".

Lunedì la discussione approda in Direzione Pd, assemblea in cui il segretario Nicola Zingaretti continuerà a proporre la linea del voto: "Vedremo dopo questo fastidioso ginepraio di parole senza contenuti e senza valori cosa accadrà martedì nel dibattito aperto dal presidente Conte. Diciamo no a qualsiasi ipotesi di governo pasticciato e di corto respiro".

Dal Movimento 5 stelle i segnali che arrivano confermano come l'apertura al dialogo abbia fatto breccia. Il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Giarrusso intervistato dal quotidiano online Affaritaliani.it spiega come ci siano "buone possibilità per far nascere un governo di legislatura serio e con un contratto trasparente".

"Si scrive una scaletta delle cose da fare per i cittadini in modo chiaro e senza spartizione di poltrone o di potere ma solo nell'interesse del Paese."

Salvini intanto dopo le aperture rivolte ad una possibile soluzione di rimpasto di governo per rinsaldare l'alleanza con i 5 stelle, è impegnato sul fronte dei migranti con il caso della nave della ong spagnola Open Arms.

Una inchiesta per sequestro di persona è stata aperta nel pomeriggio dalla Procura di Agrigento. Uun atto dovuto dopo i due esposti presentati dai legali della nave della Ong spagnola e dai giuristi democratici. I legali hanno chiesto di procedere per sequestro di persona, violenza privata e abuso in atti di ufficio.