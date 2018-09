"In pensione a 62 anni con la quota 100", Salvini detta le condizioni al Governo

"Quota 100 con 64 anni? No, è assolutamente troppo alto, io ho chiesto al massimo 62". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la registrazione della puntata di Porta a Porta parlando del tema delle pensioni.

Dopo aver promesso di cancellare la legge Fornero in campagna elettorale, adesso Salvini dà la sua ricetta per le pensioni, che prevede un'età più bassa per il ritiro dal lavoro. Rispettando la quota 100 che prevede la necessità di un calcolo aritmetico tra l'età anagrafica e quella contributiva, i lavoratori che hanno 62 anni si potranno ritirare dal lavoro solo se avranno versato tributi per 38 anni, ovvero hanno iniziato a lavorare a 24 anni.

A che età si può andare in pensione

Quindi oltre alla tradizionale pensione anticipata Inps e all’anticipo pensionistico dell’Ape Volontario (l’Ape Sociale probabilmente non verrà rinnovato) si potrà fare rivalsa sul nuovo strumento che tuttavia potrebbe portare delle penalizzazioni sull’importo dell’assegno previdenziale.

È bene ricordare che ad oggi per accedere alla pensione di vecchiaia sono necessari 66 anni e 7 mesi di età (e diventaranno 67 dal 2019 in virtù dell'adeguamento alla speranza di vità) più 20 anni di contributi.

Per la pensione anticipata Inps, invece, è richiesto il solo requisito contributivo: 42 anni e 10 mesi per gli uomini (43 e 3 mesi dal 2019) e 41 e 10 mesi per le donne (42 e 3 mesi dal 2019).

A parte gli slogan l'esecutivo pare aver messo da parte per ora l'uscita dal mondo del lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Una misura promessa soprattutto ai precoci che tuttavia appare troppo costosa da poter essere varata assieme alla quota 100. "Abbiamo tre anni per fare tutto" ha detto Salvini. Finchè la maggioranza non troverà una quadra sulle risorse a disposizione con la prossima legge di bilancio l'entità delle modifiche resterà, quindi, incerto.

Pensioni, cosa ha detto Salvini a Porta a Porta

ANSA/MASSIMO PERCOSSI