Pizzarotti al veleno: "E' la morte del M5s, Di Maio farà la fine di Renzi"

Il patto di governo c'è - in agenda c'è ancora la definizione dei punti rimasti in sospeso nell'accordo sul programma - e ora Salvini e Di Maio trattano sul nome del presidente del Consiglio. Un nome da indicare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la guida del governo M5s-Lega. Secondo le ultime indiscrezioni i papabili sono lo stesso Di Maio, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro. Del tutto tramontata l'ipotesi staffetta tra il capo politico del Movimento e Matteo Salvini.

"Questo è l'epilogo, la morte". Il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ex del Movimento Cinque Stelle, ora presidente di Italia in Comune, ha usato parole durissime nei confronti del partito di Luigi Di Maio:

"Questo è l’epilogo, la morte, di quello che è stato il Movimento Cinque Stelle. Oggi questo tipo di dinamiche e di scelte che vanno verso un'unione con la Lega per trovare una maggioranza di governo che altrimenti non esisterebbe, determinano la fine di un percorso. Fino a ieri dicevano che non si sarebbero alleati mai con nessuno, oggi vanno con la Lega. Questo non è più il Movimento Cinque Stelle, è diventato il partito di Di Maio. Io spero che vadano al Governo, un accordo col Pd sarebbe stato ancora più dirompente. Spero che governino questi due partiti populisti italiani, così si vedrà anche lo sgonfiarsi delle loro promesse elettorali. Nel contratto di Governo ci sono cose che si potrebbero realizzare, forse, in vent’anni. Loro buttano tutto nel calderone".

Federico Pizzarotti è intervenuto questa mattina su Radio Cusano Campus (qui l'audio integrale). Ecco cosa ha detto il sindaco di Parma durante ECG con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.