Dal "tutto in streaming" al "mai alleanze coi partiti": tutte le regole infrante dal M5s

C'era una volta il "tutto in streaming", in nome della trasparenza nei confronti degli elettori. E poi "mai alleanze con i partiti, con specifica menzione per la Lega". Nel mezzo, il diktat sul "mai in televisione durato finché non ha fatto comodo andare in televisione" e il mantra "mai più governi non eletti, e poi vanno al governo con un presidente del consiglio che non si era candidato tale e con una coalizione che non si era presentata alle elezioni". Sono alcune delle "regole non rispettate" dal Movimento 5 stelle, secondo l'ex pentastellato Federico Pizzarotti, oggi sindaco di Parma.

Il post di Pizzarotti contro il Movimento 5 stelle: l'elenco delle regole non rispettate

Pizzarotti - storico esponente M5s poi allontanato da Beppe Grillo, ha commentato così l'esito del voto della base pentastellata sul caso Diciotti. La maggioranza degli iscritti alla piattaforma Rousseau ha deciso che deve essere negata l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Dopo il voto su Rousseau, il sindaco di Parma sottolinea che "con questa le regole a cui non si deroga sono finite", ed enumera tutte le direttive che, inizialmente rigide e ferree, sono poi state disattese dal Movimento, dallo streaming al divieto di alleanze.

Un post corredato da una foto con la scritta "Game Over", con questa conclusione: "E vediamo se oltre a frasi come: e allora il piddi, non saresti stato nessuno senza Grillo, sputi nel piatto dove hai mangiato, e tante altre frasi fatte, sarete in grado di fare una serena autocritica".