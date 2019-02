Matteo Salvini entra alla Camera con la divisa della polizia: Possibile lo denuncia

Divampano le polemiche. La passione del ministro dell'Intero Matteo Salvini per le divise non è certo un segreto. Il vicepremier racconta di indossare abitualmente con orgoglio quelle di polizia, carabinieri e vigili del fuoco, ad Alghero, in Sardegna, ne ha persino aggiunta un'altra alla sua collezione, una rarità: quella dei Barracelli, un'istituzione pubblica di polizia rurale. Ma il suo ingresso alla Camera dei Deputati con la divisa della polizia (un giaccone, per la precisione) potrebbe creargli qualche problema.

Maestri (Possibile): "Ingresso in divisa alla Camera dei Deputati, denunciamo Salvini"

"Con il suo ingresso in divisa alla Camera dei Deputati Salvini ha letteralmente profanato le istituzioni. C’è un luogo in cui nessun corpo armato può entrare: è il Parlamento. Per questo siamo pronti a presentare una denuncia. I regolamenti di Camera e Senato vietano l’ingresso proprio per preservare le più alte sedi istituzionali e la libera espressione della vita democratica al loro interno". Lo dichiara Andrea Maestri della segreteria nazionale di Possibile, tornando sul caso della divisa indossata dal ministro dell’Interno a Montecitorio.

"In uno Stato di diritto i rappresentanti delle istituzioni - aggiunge Maestri - dovrebbero essere i primi a rispettare le leggi, se non lo fanno ed ostentano con sfrontatezza da Marchese del Grillo, bisogna denunciarli perché rispondano, davanti alla legge appunto, delle loro azioni. E noi ci accingiamo a denunciarlo".

Bruno Bossio (Pd): "Gesto di una gravità assoluta"

Protesta anche il Partito democratico, a intervenire in aula è stata la deputata dem Enza Bruno Bossio che ha anche twittato le immagini del vicepremier in divisa: "Vorrei richiamare il presidente della Camera alle sue prerogative a difesa di questa istituzione. In questa istituzione non è consentito a nessuno di entrare nell'Aula o anche nel Transatlantico in divisa. Farlo è un gesto di una gravità assoluta che ricorda i Paesi dove non vige la democrazia: si presentano in divisa i dittatori non i deputati o i senatori".