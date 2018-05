Governo Lega 5 stelle, c'è l'accordo e anche l'identikit del prossimo premier

Il testo definitivo dell'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle è fatto. Mancano solo i dettagli, ma l'intesa è questione di ore. Le due delegazioni presenti al Pirellone stanno lavorando esclusivamente alla rifinitura del 'Contratto per il governo del cambiamento', sui punti "c'è piena convergenza: stiamo scrivendo a dieci mani".

Fonti del Movimento 5 stelle a margine del tavolo tecnico a Milano spiegano che ci sono "buonissime convergenze" sul nome terzo che sarà indicato come premier del governo tra M5s e Lega.

Governo Lega 5 stelle: permier in 48 ore

"Un giorno o due per il nome del presidente del consiglio", sono le indicazioni temporali che arrivano da Milano. Si sta ragionando anche sui nomi dei dicasteri che comporranno il governo. ma per il ruolo di presidente del consiglio sarà indicato un terzo nome, ma non sarà un tecnico. "L'esecutivo del cambiamento deve avere un indirizzo politico molto spiccato", apprende l'agenzia Dire da fonti M5s

Al momento si lavora ai punti del contratto, in 22 sotto-temi, che dovrebbe essere chiuso oggi. Manca poco, anche se il tavolo tecnico proseguirà lunedì a Roma. Il contratto sarà mostrato prima al presidente della Repubblica e poi alla stampa.

Di Maio annulla la partecipazione a Che tempo che fa

La partecipazione di Luigi Di Maio alla trasmissione 'Che tempo che fa', in programma questa sera su Rai Uno, è stata annullata. Lo conferma la comunicazione del M5S.

-- articolo in aggiornamento --