Premier ma non eletto dagli italiani: così il Colle governa l'Italia

Giuseppe Conte, avvocato civilista e insegnante di diritto, è il premier incaricato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: se ci riuscirà sarà l'ennesimo presidente del consiglio non eletto direttamente dagli italiani. In realtà un falso vulnus poiché quella italiana è Repubblica parlamentare e più di una volta la maggioranza di governo si è formata solo dopo le elezioni senza rispettare le coalizioni.

Ecco quindi che non sarebbe la prima volta che una persona non eletta in Parlamento si insedia a Palazzo Chigi.

Conte, infatti, potrebbe diventare il sesto presidente del Consiglio senza mandato elettorale della storia repubblicana, dopo Carlo Azeglio Ciampi (1993), Lamberto Dini (1995), Giuliano Amato (2000), Mario Monti (2011) e Matteo Renzi (2014).

Ciampi e Dini, da Bankitalia a palazzo Chigi

Il primo presidente del Consiglio non parlamentare è stato Carlo Azeglio Ciampi. L'ex governatore della Banca d'Italia lasciò il suo ufficio di via Nazionale nella primavera del 1993 quando, nell'Italia travolta da Tangentopoli e da grandi attentati di mafia, viene chiamato da Oscar Luigi Scalfaro a guidare il governo. A gennaio del 1994, approvata la nuova legge elettorale, il suo mandato viene considerato concluso, poi diventerà presidente della Repubblica nel '99.

Il secondo premier senza mandati elettivi è stato Lamberto Dini. Come Ciampi anche Dini veniva dall'istituto di via Nazionale dove ricoprì l'incarico di direttore generale di Bankitalia. Già ministro del Tesoro nel primo governo Berlusconi, nel 1995 venne chiamato da Scalfaro a formare il nuovo governo proprio dopo le dimissioni di Berlusconi. Con un governo prettamente tecnico traghettò l'Italia alle elezioni anticipate nell'aprile 1996.

Amato, I due governi del "Dottor Sottile"

Dagli anni '90 passiamo al 2000 ma la musica non cambia. È il tempo della seconda repubblica e Massimo D'Alema arrivato a palazzo Chigi alla guida dell'Ulivo, si dimette dopo la sconfitta alle elezioni regionali: sarà il giurista Giuliano Amato a prenderne il posto rimanendo in carica come presidente del Consiglio per 411 giorni.

Amato era stato già premier nel 1992: del suo I governo restarno una delle più gravose manvore finanziere del dopoguerra, e il prelievo forzoso del 6‰ dai conti correnti delle banche italiane. Il secondo governo Amato fu scquisitamente tecnico e con una forte impronta legislativa su tematiche sociali.

Monti, da salvatore della patria a senatore più odiato

Tornando alla storia recente, nel pieno della tempesta finanziaria causata dal crollo del debito sovrano, nel 2011 il governo Berlusconi si dimette e il presidente della Repubblica Napolitano richiama in Italia dal suo ruolo alla commissione europea il presidente della Bocconi Mario Monti: quattro giorni dopo la sua nomina a senatore a vita diventa presidente del Consiglio restando a palazzo Chigi fino all'aprile 2013.

Del suo governo resteranno l'impronta della forte austerity e della lagrimosa riforma delle pensioni che prenderà il nome del ministro Fornero.

Renzi, dal siluro a Letta alla sconfitta al referendum

L'ultimo a insediarsi a palazzo Chigi senza il titolo di onorevole è stato Matteo Renzi nel 2014: l'allora segretario del Partito Democratico ottiene l'incarico succedendo ad Enrico Letta, premier per solo un anno prima di essere silurato dal suo stesso partito che ravvisava "la necessità e l'urgenza di aprire una fase nuova, con un nuovo esecutivo che abbia la forza politica per affrontare i problemi del Paese con un orizzonte di legislatura". Matteo Renzi resterà in carica per meno di due anni: nel dicembre 2016 rassegnò infatti le dimissioni dopo la sconfitta al referendum costituzionale che avrebbe dovuto approvare la trasformazione del Senato in un organo meramente consultivo. Renzi il 4 marzo scorso è diventuto Senatore.