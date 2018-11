Primarie Pd: i candidati (7) ci sono, la data no. Ecco chi guiderà il partito dopo Martina

Le primarie del Pd si arricchiscono di altri nomi e di altre proposte in vista di un Congresso che resta ancora senza data. Dopo le candidature di Nicola Zingaretti e Matteo Richetti, sono arrivate quelle di Cesare Damiano e Francesco Boccia, ma anche quella di un outsider, l'esponente dei giovani democratici Dario Corallo che si presenta come un nuovo 'rottamatore'. Dopo le iniziali resistenze è sceso in campo anche Marco Minniti e il segretario uscente Maurizio Martina.

Secondo l’art.9 dello Statuto del Pd il congresso del Partito Democratico si articola in due fasi: prima la Convenzione in cui votano gli iscritti del partito e poi le primarie. Ma la road map viene disciplinata da un regolamento che di volta in volta deve essere approvato dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Congresso Pd gennaio 2019

Secondo lo Statuto del Pd (art.5), il Congresso e le primarie si svolgono ogni quattro anni, e il prossimo congresso del Partito Democratico dovrebbe tenersi a gennaio 2019 come annunciato dal segretario reggente Maurizio Martina. In leggero ritardo visto che il precedente ha avuto luogo tra settembre e dicembre 2013, ma i dem scontano le tensioni della dirigenza nel "dopo Renzi".

Per essere ammesse alla prima fase del procedimento elettorale, le candidature a Segretario devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei componenti dell’Assemblea nazionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra i 1500 e duemila, distribuiti in non meno di cinque regioni. Risultano ammessi all’elezione del Segretario nazionale i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il 15% dei voti in almeno cinque regioni o province autonome. Alle ultime primarie votarono i tesserati e gli elettori che si dichiarano di riconoscere nella proposta politica del Pd e danno un contributo di 2 euro.

Tuttavia ancora il congresso non ha una data certa e c'è chi teme una resa dei conti tra le correnti possa arrivare addirittura dopo le elezioni europee di maggio 2019.

Intanto l’imminente sfida per la poltrona da segretario non sembra appassionare gli italiani. Appena il 9% degli intervistati in un sondaggio di Demopolis sostiene di seguire il dibattito con interesse; uno su quattro ammette di informarsi, ma superficialmente. Il 66% non se ne interessa per nulla. Il dato, ovviamente, migliora analizzando il campione di chi vota il Partito Democratico: seguono con interesse il confronto 4 elettori su 10 del PD, più superficialmente il 43%.

Secondo gli ultimi sondaggi la partita per la Segreteria dem vedrebbe il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, con un consenso tra il 39 ed il 33%, in vantaggio di circa 3 punti su Minniti, attestato tra il 36 ed il 30%. Gli altri candidati – Boccia, Richetti, Corallo e Damiano – sono tutti sotto la soglia del 10%.

I candidati alle primarie del Partito Democratico

Ma chi sono dunque i candidati alle primarie del Partito Democratico in vista del congresso di gennaio? Uno che di primarie ne ha fatte ben sette è Francesco Boccia, un 'esordiente' Dario Corallo proveniente dei Giovani Democratici, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il braccio destro di Renzi Matteo Richetti e il laburista Cesare Damiano. Poi ci sono l'ex ministro dell'interno Marco Minniti e il segretario (reggente) uscente Maurizio Martina.

Chi è Francesco Boccia candidato alle primarie Pd

Francesco Boccia durante l'assemblea nazionale del Partito Democratico, Roma 07 Luglio 2018 ANSA / LUIGI MISTRULLI

Francesco Boccia, 50 anni, pugliese, deputato dal 2008, si candida a 'coprire' l'area di quelli che nel Pd non vedono i 5 Stelle come il male assoluto: "Con M5S non è uno scandalo dialogare su alcune misure", ha detto l'esponente Pd vicino a Michele Emiliano che precisa: "Io non sono il candidato di nessuno". Boccia è uno dei più furenti detrattori della segreteria di Matteo Renzi: "La rottamazione ha fallito clamorosamente - spiega l'esponente della minoranza Dem - è stato un disastro culturale e politico".

Boccia è noto in particolare per la sua battaglia a favore della “web tax”, un’imposta che vorrebbe obbligare le grandi società di internet a pagare in Italia una parte maggiore dei loro guadagni, e per la sua avversione ai progetti dell’ex ministro Carlo Calenda sull’ILVA. Proviene dalla Margherita ed è stato a lungo uno dei più fedeli parlamentari di Enrico Letta.

Chi è Diego Corallo candidato alle primarie Pd

Alla rottamazione si richiama la candidatura del giovane Diego Corallo che nei toni torna a chiedere un azzeramento della nomenclatura del Pd. Romano, figlio di un cronista parlamentare, iscritto ai Giovani Democratici, Corallo ha lavorato per un paio d'anni nell'ufficio stampa di Martina quando era ministro delle Politiche Agricole.

"Prima di qualsiasi proposta e di qualsiasi slancio occorre dirci con chiarezza che è necessario un azzeramento di ciò che il Pd è stato fino a oggi".

Chi è Nicola Zingaretti candidato alle primarie Pd

Nicola Zingarettì e Maurizio Martina in una foto di febbraio 2018. ANSA/ANGELO CARCONI

Nicola Zingaretti primo a candidarsi a nuovo segretario Pd è anche l'esponente favorito nelle corsa alle primarie dem. "Il mio obiettivo -ha detto il presidente della regione Lazio - è richiamare un elettorato che non è andato solo ai 5 Stelle".

"Il mio obiettivo è innanzitutto parlare a una nuova generazione che ha creduto nell'istanza di innovazione, anche contenuta in questi movimenti, ma che in realtà ha ricevuto una delle più drammatiche pugnalate alle spalle della storia della repubblica".

Governatore del Lazio per due mandati, Nicola Zingaretti, 52 anni, può vantare la maggiore esperienza in campo amministrativo dopo essere stato anche presidente della provincia di Roma. Non è particolarmente noto fuori dal Lazio – almeno non come il fratello Luca, attore popolarissimo e volto del commissario Montalbano – Nicola Zingaretti proviene dalla sinistra del partito, è un ex dirigente dei Democratici di Sinistra (DS) ed è sostenuto dalla vecchia minoranza del partito, l’area oggi guidata da Andrea Orlando di cui un tempo faceva parte anche Pier Luigi Bersani. Le sue posizioni non radicali gli consentono l’appoggio anche della parte più moderata e centrista del partito che fa riferimento a Dario Franceschini e Paolo Gentiloni.

Chi è Cesare Damiano candidato alle primarie Pd

Cesare Damiano alla direzione del Pd, Roma, 23 luglio 2018. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Cesare Damiano è l'esponente più di sinistra tra i candidati alla segreteria del Partito Democratico. Ex DS ed ex ministro del Lavoro nel secondo governo Prodi, il "laburista dem" ha 70 anni ed è stato a lungo dirigente sindacale della FIOM e della CGIL. Molto critico nei confronti della segreteria di Matteo Renzi e ha chiesto spesso l’abolizione del Jobs Act e una diminuzione dell’età pensionabile introdotta dalla legge Fornero.

"Sono pronto a ritirarmi nel caso in cui Zingaretti prenda forti impegni di discontinuità con il passato più liberale del partito".

Chi è Matteo Ricchetti candidato alle primarie Pd

Matteo Richetti al suo arrivo per la riunione dei renziani in vista dell'assemblea a Roma, 4 luglio 2018. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

Matteo Richetti, modenese, 44 anni, era stato a lungo uno dei principali alleati di Matteo Renzi. Già Deputato e oggi Senatore è stato portavoce del partito fino alle elezioni di marzo 2018. La sua candidatura non è apertamente sostenuta dall’area "renziana" che ad oggi non ha ancora una candidato ufficiale in attesa della kermesse annuale alla Leopolda.

Chi è Marco Minniti candidato alle primarie Pd

Domenico Luca Marco Minniti, reggino classe 1956, figlio di un generale dell'Aeronautica Militare, muove i primi passi in politica nel PCI per poi approdare nei Democratici di Sinistra. È stato ministro dell'interno nel governo Gentiloni, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con D'Alema, Letta e Renzi, sottosegretario alla difesa con Amato, vice ministro dell'Interno con Prodi. Vive sotto scorta dal 1997 per via delle minacce della 'Ndrangheta.

Minniti ha voluto precisare di non essere il candidato renziano e, parlando degli oltre 550 sindaci che hanno firmato un appello per sostenere la sua candidatura chiedendo "una guida forte e autorevole", ha spiegato che in questi anni il Pd ha sbagliato a non rispondere a due grandi sentimenti: la rabbia e la paura.

Marco Minniti ha sciolto la riserva all'indomani dell'avvio della fase congressuale del Partito democratico iniziata con l'Assemblea nazionale.

Chi è Maurizio Martina candidato alle primarie Pd

Maurizio Martina, 40enne bergamasco, ha avuto il compito di traghettare il Partito Democratico dopo le dimissioni da segretario di Matteo Renzi dal 7 luglio al 17 novembre 2018. Perito agrario è stato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nei Governi Renzi e Gentiloni. Politicamente cresciuto nella sinistra giovanile e nei Ds è stato Consigliere della Regione Lombardia, oggi deputato, è uno dei promotori della nascita della nuova corrente all'interno del PD Sinistra è cambiamento.

Martina si è candidato a guidare il Partito Democratico con l'idea di accontonare la stagione renziana rispolverando un vecchio mantra della sinistra: la necessità di un partito unito e plurale. Lo slogan scelto? "Fianco a fianco".

"Ci candidiamo, al plurale, con l'idea di portare al Pd persone che hanno voglia di lavorare insieme e pensare al futuro dell'Italia".

E Matteo Renzi?

Chi mette in chiaro che non parlerà di congresso è invece Matteo Renzi: l'ex premier terrà il "suo" evento alla Leopolda del 19, 20 e 21 ottobre a Firenze. "Chi vuole parlare del congresso Pd stia a casa" ha spiegato il senatore toscano.