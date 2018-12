Primarie Pd, i "renziani" senza candidato convergono su Martina

Tutti contro Zingaretti alle primarie Pd: il governatore del Lazio candidato segretario del Partito Democratico potrebbe trovarsi buona parte del partito contro al prossimo Congresso. Acclamato come "elemento di unione" dell'anima popolare della sinistra dopo il big bang renziano è sì il favorito nei sondaggi, ma ora il segretario uscente Maurizio Martina ha una carta in più da giocare.

È quello di Martina il nome su cui converge l'area dem che fa capo ai renziani. Il presidente del Copasir Lorenzo Guerini ha avuto il mandato di verificare con Maurizio Martina i termini di una convergenza dell'area renziana sulla candidatura dell'ex segretario al Congresso. È questo l'esito della riunione dei parlamentari che si erano riconosciuti nella candidatura di Marco Minniti alla primarie.

Decisione è tutt'altro che unanime

Oltre allo stesso Guerini diversi parlamentari renziani si sono espressi per un appoggio a Martina. A partire da Andrea Marcucci e poi Antonello Giacomelli, Alessia Morani, Emanuele Fiano tra i tanti. Nel corso della riunione, però, è emersa una piccola ma "agguerrita" area di dissenso che ha chiesto esplicitamente una candidatura di bandiera. Tra gli altri, Roberto Giachetti, Luciani Nobili, Anna Ascani.

La maggior parte dei parlamentari per il no a Martina, però, nel corso della riunione non ha avanzato un nome alternativo per le primarie. Probabilmente, quindi, l'approdo di questa area del dissenso sarà quello di tenersi le mani libere al Congresso.

Le candidature per il congresso dovranno essere presentate entro le 18 di mercoledì 12 dicembre.

Nella peggiore delle ipotesi se nessun candidato superasse il 50% ai gazebo, le correnti dovrebbero trovare un accordo in Assemblea nazionale e nel Pd il dialogo si è trasformato più spesso in una rissa.

Tuttavia nel Partito Democratico si respira tutta la tensione legata alla possibile decisione di Matteo Renzi in merito alla creazione di un proprio movimento che guardi più al centro piuttosto che alla sinistra. Secondo un sondaggio dell'istituto Noto l'ipotetico partito di Renzi avrebbe ad oggi il 7% dei consensi. Tuttavia dallo stesso sondaggio emerge anche come il 25% degli elettori Pd si definisca ancora renziano e caldeggia che l'ex segretario resti nel partito (per il 56% rimane infatti una risorsa).