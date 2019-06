Conti pubblici, l'Ue: "Giustificata la procedura d'infrazione per l'Italia"

L'avvio di una procedura per debito nei confronti dell'Italia è "giustificato". Lo ha stabilito la Commissione Europea, che nel collegio di oggi ha adottato relazioni ex articolo 126.3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "nei confronti di Belgio, Francia, Italia e Cipro", in cui esamina la conformità di questi paesi con i criteri relativi al disavanzo e al debito previsti dal trattato. Per l'Italia, la relazione conclude che "è giustificata una procedura per disavanzi eccessivi per il debito".

"Passo indietro sulle pensioni"

In Italia "le prospettive per la crescita e le finanze pubbliche sono peggiorate e le recenti misure messe in atto fanno marcia indietro su parti di riforme attuate in precedenza, anche in relazione al sistema pensionistico". Lo sottolinea la Commissione Europea, nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulle raccomandazioni specifiche per Paese.

"Se i numeri restano questi la procedura è inevitabile"

Solo qualche ora fa, parlando ad un emittente tedesca, il Commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, aveva affermato che "se i numeri verranno confermati non potremo sottrarci alla procedura d'infrazione". "L'Italia - aveva aggiunto - non dovrebbe diventare un rischio per l'eurozona".

Dopo il voto del collegio la palla passa al Comitato Economico e Finanziario del Consiglio, che deve esprimersi entro due settimane, e da lì all'Ecofin del 9 luglio, che dovrebbe esprimersi sull'avvio della procedura per debito, mai lanciata nei confronti di alcuno Stato membro e che il nostro Paese ha evitato per un soffio alla fine del 2018.

Conte: "La procedura d'infrazione va evitata, resto ottimista"

"Io sono sempre determinato e ottimista, farò ogni sforzo per scongiurare una procedura di infrazione che ovviamente non fa bene al paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ai cronisti ad Hanoi.

"Non ho ancora letto le raccomandazioni - ha aggiunto il premier - ma quello che posso dire è che il monitoraggio dei nostri conti, in particolare per il 2019, sta evidenziando che le entrate tributarie e contributive sono maggiori rispetto alle previsioni. Questo ci consente di avere dei margini e di poter reagire meglio alla congiuntura economica che non e' favorevolissima".

Che cos'è la procedura di infrazione

Si tratta di una procedura complessa che comprende numerosi passaggi, ben 17. Nell'ipotesi peggiore l'Italia rischia una multa dello 0,2 per cento del Pil, maggiorato di una quota variabile fino allo 0,5 per cento del Pil, oltre alla sospensione dei pagamenti o degli impegni relativi ai fondi strutturali Ue.

L'accordo sul debito

Vale qui la pena ricordare come l'Italia avesse già rischiato l'avvio di una procedura per debito più volte in passato, di cui l'ultima nell'autunno scorso (ricordate inoltre il famoso rapporto deficit/Pil passato dal 2,4% a 2,04%?). La procedura di infrazione venne evitata grazie all'accordo sulla manovra economica di quest'anno raggiunto dal ministro dell'Economia Giovanni Tria con la Commissione europea a fronte di promesse e impegni, tra cui ricordiamo l'accantonamento di fondi e il solo slittamento dell'aumento dell'Iva.

Si auspicava altresì un balzo dell'economia che non c'è stato: ora le nuove stime sui conti pubblici dell'Italia indicano un nuovo rialzo del debito e il peggio potrebbe concretizzarsi.