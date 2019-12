Cosa prevede la proposta del Pd sulla prescrizione

Il Pd ha depositato alla Camera e al Senato il suo disegno di legge sulla prescrizione, che, sottolinea il responsabile Giustizia, Walter Verini, "noi non vorremmo utilizzare. Il nostro auspicio che la sintesi venga fatta dal Guardasigilli, che non può non tener conto di tre quarti della maggioranza e di tutte le forze che all'esterno del Parlamento hanno fatto sentire la loro voce".

Che cosa prevede dunque la proposta dei dem? Innanzi tutto, spiega Alfredo Bazoli, capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera, è necessario secondo il Pd "distinguere tra sentenze di condanna e di assoluzione", applicando quindi la sospensione solo nel primo caso: due anni dopo il primo grado, aggiungendo sei mesi in caso di nuova istruttoria dibattimentale; un anno dopo l'Appello. "La soluzione tecnicamente migliore, per evitare che i processi già iniziati si concludano con prescrizione e che questo si trasformi in processi infiniti".

Quindi, aggiunge Franco Mirabelli, capogruppo Dem in commissione Giustizia al Senato, una proposta per una discussione "senza equivoci sulla riforma del processo penale", anche se, ribadisce Andrea Giorgis, sottosegretario alla Giustizia, "la soluzione più ragionevole sarebbe stata sospendere l'entrata in vigore della norma che blocca sine die la prescrizione", anche perché "la riforma Orlando non è stata ancora misurata nei suoi effetti".

In ogni caso, dice ancora l'esponente dell'esecutivo, la proposta del Pd "sgombra qualsiasi equivoco sulla nostra volontà politica: vogliamo fare di tutto perché la giustizia possa concludere il suo corso e il processo non abbia una durata infinita".

Intanto però da gennaio la legge voluta dai 5 Stelle entra ufficialmente in vigore. Per il Pd si tratta di una norma che "rischia di produrre effetti molto pesanti". Ma sul tema il M5s sembra poco incline ai compromessi.