Dice sì a "ruspe nel campo rom": leghista eletta presidente Commissione diritti umani

La senatrice leghista Stefania Pucciarelli, che esultava solo pochi giorni fa per le "ruspe" in un campo rom, è la nuova presidente della Commissione diritti umani del Senato. C'è qualcosa che stona in questa frase? Sì, secondo qualcuno. Nel dibattito pubblico sui campi rom si è talmente abusato negli ultimi tempi del termine "ruspa", che quasi non stupisce più nessuno un linguaggio aggressivo. D'altro canto, affrontare e provare a risolvere le situazioni di degrado derivanti in moltissime città, da nord a sud, dalla presenza di campi rom (inquinamento, abusivismo) è un compito della politica.

"Le ruspe al campo rom di Via Gragnola (Castelnuovo Magra, in Liguria, ndr) sono una battaglia della Lega dal 2013" diceva la scorsa settimana la senatrice Stefania Pucciarelli. Il punto è che "diritti umani" e "ruspe nei campi rom" non sono concetti che vanno d'accordo, a prima vista. Non appaiono infatti essere i diritti fondamentali della persona (quelli di cui si occupa la Commissione) la prima preoccupazione di coloro che pensano e decidono di affrontare la questione campi rom in maniera così drastica, evidenziando sempre le tematiche ordine e legalità, spingendo forte a livello comunicativo sul termine "ruspa" (un refrain firmato Lega nella scorsa campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo 2018), e non sempre proponendo in anticipo soluzioni alternative condivise e dignitose per chi, nei campi rom, ci vive (spesso cittadini italiani, con diritti e doveri uguali a tutti).

La Commissione per i diritti umani del Senato, presieduta nella scorsa legislatura da Luigi Manconi, nasce come un organo aperto alla società civile ed opera in collegamento con le organizzazioni che si occupano dei diritti fondamentali della persona; ne trasmette le preoccupazioni al governo, alle Istituzioni e all'opinione pubblica facendo uso degli strumenti propri del Parlamento e attuando proprie iniziative.

La posizione della senatrice Pucciarelli sui campi rom non appare particolarmente sfumata, l'ha espressa lei stessa con dovizia di particolari: "Finalmente al campo rom di Via Gragnola, a Castelnuovo Magra, sono ritornate le ruspe dopo che le Autorità avevano già demolito in passato alcuni caseggiati abusivi. Roghi tossici, inquinamento, rifiuti e condizioni igieniche precarie sono una realtà che in prima persona ho ripetutamente segnalato negli anni scorsi, attivandomi sia per spronare l’amministrazione comunale a prendere iniziative concrete sia per ottenere un maggiore presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine. Ricordo bene che soltanto dopo l'interessamento della Lega ci fu una presa di coscienza del problema da parte dell’amministrazione comunale, che fino ad allora aveva ignorato la realtà dei fatti".

"Ebbene, oggi raccogliamo i primi frutti ma il percorso da fare è ancora lungo, soprattutto - diceva la senatrice qualche giorno fa - per quanto riguarda la bonifica dei terreni limitrofi, il rispetto della legalità e la tutela dell’ordine pubblico. I cittadini residenti nei dintorni o proprietari di terreni hanno subito per troppo tempo una situazione insostenibile. È l’inizio di un cambio di rotta che potrà essere ulteriormente rafforzato se, alle prossime elezioni amministrative, la Lega entrerà in Comune come forza di maggioranza. Infatti, sebbene a un anno dal voto il Sindaco abbia improvvisamente scoperto la tolleranza zero verso l’abusivismo, serve una amministrazione più attenta alle tematiche della sicurezza, della salute pubblica e dell’osservanza delle regole”.

Ricapitoliamo: la senatrice della Lega approva con determinazione, sottolineando i meriti del suo partito, la demolizione di un caseggiato abusivo in un campo nomadi, rimarcando soprattutto i problemi di ordine pubblico e legalità. Pochi giorni dopo viene eletta presidente della Commissione diritti umani del Senato, anche con i voti del Movimento 5 stelle. Vicepresidente della Commissione è stato eletto il 5 Stelle Alberto Airola, che in apertura di seduta del Senato ha tenuto ad annunciare di voler versare ogni indennità aggiuntiva al fondo per i terremotati.

L'elezione di Pucciarelli è stata accolta con "grande soddisfazione" dal capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, con i senatori William De Vecchis, Cesare Pianasso e Marzia Casolati, membri leghisti della commissione. "Augurandole buon lavoro, siamo certi - affermano in una nota - che grazie al suo spiccato senso di responsabilità e alla sua comprovata esperienza politica saprà attendere ai compiti cui è chiamata dedicandosi con imparzialità, rispetto istituzionale e grande attenzione verso una tematica trasversale e di fondamentale importanza per la convivenza civile delle moderne democrazie".

La Commissione andrà giudicata sui fatti. Ma è stato "un grave errore" non aver eletto Emma Bonino presidente della Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani. Lo afferma la senatrice Pd Valeria Fedeli. "Come capogruppo del Partito Democratico - riferisce - ho votato insieme alle colleghe Cirinnà, Iori e Messina per eleggere Emma Bonino presidente in quanto figura di grande prestigio e capacità per guidare i lavori della Commissione stessa. Grave errore che la maggioranza abbia fatto prevalere una logica di schieramento invece che valorizzare la competenza di Emma e il suo impegno decennale su questi temi. Purtroppo gli otto voti espressi in suo favore non sono stati sufficienti per eleggerla". "Auspico che il confronto tra le diverse forze politiche possa essere sempre aperto e proficuo nel perseguire gli alti obiettivi che questa commissione persegue e faccio i miei auguri di buon lavoro alla presidente Stefania Pucciarelli", conclude.