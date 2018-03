Sciolto il rebus presidenze: Camera ai 5 stelle, Senato a Forza Italia, il Friuli alla Lega

I leader del centrodestra che si sono riuniti oggi a Roma si fanno promotori di un percorso istituzionale nella definizione degli assetti parlamentari a partire dalle presidenze di Camera e Senato, che coinvolga tutte le forze politiche. Il centrodestra propone quindi ai gruppi parlamentari un comune percorso istituzionale che consenta alla coalizione vincente (il centrodestra) di esprimere il presidente del Senato e al primo gruppo parlamentare (il Movimento 5 stelle) il presidente della Camera.

Nella proposta avanzata dal centrodestra alle altre forze politiche il riconoscimento in ciascun ramo del Parlamento di un vicepresidente a ogni gruppo parlamentare che non esprima il presidente.

È quanto si legge in un comunicato congiunto diffuso da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini al termine del loro incontro a palazzo Grazioli. Poi: "Confidiamo che una tale proposta cosi' rispettosa del voto degli italiani possa essere accolta positivamente da tutte le forze in campo. A tal fine, anche per concordare i nomi dei presidenti e dei vicepresidenti di Camera e Senato, i leader del centrodestra invitano i rappresentanti delle altre forze politiche ad un incontro congiunto nella giornata di domani".

Quando verranno eletti i presidenti di Camera e Senato

Paolo Romani presidente del Senato?

E' il nome di Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, quello su cui punterebbe Silvio Berlusconi per la presidenza di Palazzo Madama. Il nome del candidato è stato condiviso da tutto lo stato maggiore del partito, che il leader ha incontrato prima del vertice con i numeri uno di Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Presenti alla riunione anche Renato Brunetta, Gianni Letta e lo stesso Romani.

Intanto continuano a circolare i nomi dei papabili presidenti della Camera targati 5 stelle anche se i diretti interessati tirati in ballo in questi giorni negano, come Roberto Fico che oggi a Montecitorio ha assicurato: “Non sono io”. Più quotato infatti è il nome di Riccardo Fraccaro, più vicino a Di Maio.

Anche Emilio Carelli ha escluso di essere nella rosa di nomi ma il suo nome continua a circolare. Nei boatos non si esclude neppure che sia lo stesso capo politico Luigi Di Maio a mettersi in gioco per lo scranno più alto di Montecitorio chiudendo un accordo con Matteo Salvini.

Fedriga candidato del centrodestra in Friuli

La quadra tra le richieste degli alleati è stata trovata a palazzo Grazioli grazie al via libera alla candidatura dell'ex capogruppo alla Camera della Lega Massimiliano Fedriga alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Le elezioni regionali in Friuli si terranno il prossimo 29 aprile e sarà il numero due del Carroccio a sfidare l'attuale vicepresidente della Regione Fvg Sergio Bolzonello.

Precedentemente era stato indicato Renzo Tondo, ma la Lega e Forza Italia avevano registrato la contrarietà delle rispettive basi. Nella precedente legislatura Fedriga è stato capogruppo del Carroccio alla Camera.

Come spiega Udine Today Salvini assesta un doppio colpo in Regione nei confronti della coalizione riuscendo a candidare sia Pietro Fontanini alle amministrative di Udine che il suo amico triestino alle regionali. La notizia in realtà era nell'aria da qualche ora, ovvero da quando lo stesso Fedriga ha inviato degli sms chiedendo ai suoi di aiutare Fratelli d'Italia alla raccolta delle firme per la consegna delle liste.

"Massimiliano Fedriga, prossimo presidente del Friuli-Venezia Giulia! Buon lavoro!". Lo scrive su twitter Matteo Salvini.