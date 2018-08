Quanto guadagnano i ministri: Bongiorno la più ricca e Di Maio allega anche i redditi del padre (88 euro)

Sono online le dichiarazioni dei redditi dei membri del governo. Partendo dai dati pubblicati sul sito di Palazzo Chigi, nella sezione "amministrazione trasparente", emerge che a guidare la classifica dei più ricchi è Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica Amministrazione, con ben 3.834.594 euro, mentre il ministro che guadagna di meno è Roberto Fraccaro, titolare del dicastero per i Rapporti con il Parlamento.

Il premier Giuseppe Conte - di professione avvocato civilista - è secondo, anche se staccato di molto, con un reddito dichiarato di 308.233 euro. Segue poi Luciano Barra Caracciolo, sottosegretario agli Affari europei, con 182.056 euro. Quarto posto per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti: 126.959 euro. Quinto per il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini (108.539 euro), seguito in classifica dal sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Vincenzo Santangelo (107.659 euro) e la ministra per gli Affari regionali Erika Stefani (102.236 euro).

L'altro vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, è ottavo con un reddito dichiarato di 98.471 euro. Di Maio ha allegato anche i redditi di tutta la sua famiglia: il padre Antonio ha dichiarato 88 euro e il possesso di quote o frazioni di 4 fabbricati e 9 terreni, la madre - insegnante di italiano e latino - ha dichiarato 52.403, la sorella Rosalba 11.350 euro mentre il fratello Giuseppe non ha dichiarato né redditi né proprietà.

Si tratta comunque di una classifica provvisoria, visto che molti ancora non hanno presentato i propri redditi (c'è tempo fino alla fine del mese).