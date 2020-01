Conte premier guadagna oltre un milione di euro (e Meloni supera Salvini)

Il premier Giuseppe Conte nel 2019 ha guadagnato oltre un milione di euro. Lo si legge nell'ultima dichiarazione dei redditi depositata in Parlamento e pubblicata online.

Il presidente del Consiglio ha denunciato al fisco un imponibile di 1milione 155mila 229 euro rispetto ai 370mila 314 euro percepiti l'anno precedente. Invariata la situazione patrimoniale: Conte resta proprietario di un fabbricato a Roma, probabilmente la sua abitazione privata, e di una Jaguar d'epoca, modello XJ6, immatricolata nel '96.

L'incremento dell'imponibile, spiegano fonti di Palazzo Chigi all'Adnkronos, è dovuto al fatto che quando Conte ha assunto l'incarico di presidente del Consiglio ha dovuto chiudere tutti gli incarichi pendenti emettendo le relative fatture, e, quindi, ha fatturato in un solo anno importi che altrimenti sarebbero stati diluiti nel corso del tempo.

Redditi dei politici: quanto guadagnano i ministri

A seguire nella squadra dei "paperoni" al governo è il capodelegazione Pd, Dario Franceschini: il ministro della Cultura ha dichiarato il reddito imponibile più alto nel 2019: 200.000 euro tondi con alcune variazioni rispetto al 2018 dovute alla cessione di un fabbricato di Ferrara alle figlie e il 50% di una casa a Roma alla moglie.

Andando in ordine di 'ricchezza' segue il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, con 160.876 euro di reddito imponibile oltre alla comproprietà di 7 fabbricati tra Roma, Potenza e Milano, ad azioni e derivati in 4 società e al possesso di una Toyota AyGo.

Quindi il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, con 153. 832 euro, la comproprietà di un fabbricato a Firenze e una Mercedes classe b.

Fuori dal podio il titolare della Difesa, Lorenzo Guerini, con 131.914 euro. Segue la ministra del Lavoro e politiche sociali, Nunzia Catalfo, con 115.290 euro. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, con 104. 271 che segnala come variazione rispetto al 2018 l'acquisto di una Bmw Mini Cooper in sostituzione di una Mercedes classe a. A seguire il titolare dell'Economia e finanze, Roberto Gualtieri, che dichiara un reddito imponibile di 104.134 (derivante dall'attività di eurodeputato), la proprietà un fabbricato a Roma e di una Citroen C4.

Sotto i 100mila euro, di poco, il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, con 99.643 euro e la proprietà di un fabbricato di 100 mq Roma, uno di 120 mq a Bisceglie e di una Toyota AYgo. Segue il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, con reddito imponibile di 98.471 euro, derivante da lavoro dipendente. Il ministro dei rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca, dichiara invece 95.863 euro mentre la ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, 94.445 euro e rispetto allo scorso anno informa di aver comprato una Passat e aver ceduto il 50% di un immobile a San Cataldo che aveva con il fratello.

La ministra delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, ha dichiarato 93.053 euro di reddito imponibile e rispetto all'anno scorso registra la variazione dell'acquisto di fondi investimento Mediolanum per complessivi 54.307, resta inalterato Mercedes classe a e il 50% di fabbricato a Piacenza. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport - Vincenzo Spadafora, ha dichiarato invece 84.340 euro e quello del Sud, Giuseppe Provenzano, 81.245 euro oltre a porzioni di proprietà a Palermo, Caltanissetta a Roma, un'Audi A 3 e una Vespa 150.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato 77.762 euro insieme all'acquisto di alcune porzioni di immobili a Roma. Quindi il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, con 63.965 che informa di aver rottamato un Piaggio Beverly del 2004. A chiudere è il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola, con 45.753 e la proprietà al 50% di una casa a Roma.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, non ha ancora fornito la dichiarazione 2019. Neanche la neo ministra Elena Bonetti mentre dai siti istituzionali al momento è assente la scheda della ministra per l'Innovazione, Paola Pisano. Infine, per quanto riguarda il 'sottogoverno' Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha dichiarato 98.534 euro mentre Andrea Martella, sottosegretario con delega all'Editoria, 25.430 euro. Da segnalare Pierpaolo Silieri, viceministro alla Salute, che ha dichiarato un imponibile di 199.546.

Menzione anche per la presidente del Senato Elisabetta Casellati che ha dichiarato un reddito imponibile di 301,598 euro.

Quanto guadagnano i politici

Con un imponibile di 48 milioni di euro dichiarati al fisco nel 2019 Silvio Berlusconi si conferma il 'Paperone' tra i leader di partito. Tra i leder dell'opposizione Giorgia Meloni batte Salvini con una dichiarazione di quasi centomila euro: secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, firmata dalla leader di Fratelli d'Italia la parlamentare ha un reddito imponibile di 97mila 145 euro.

Si ferma a 70mila 173 euro il reddito imponibile di Matteo Salvini, secondo quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi, firmato il primo ottobre 2019 e relativo all'anno 2018. All'interno della casella delle variazioni rispetto all'anno precedente, figura la dicitura "Bg Selection Sicav" (società di gestione lussemburghese) per "1.112,991" azioni.

Sempre dal Carroccio arriva la conferma del reddito milionario della senatrice Giulia Bongiorno che, secondo l'ultima anagrafe patrimoniale, dichiara un reddito imponibile di 2.403,772 euro, in leggera flessione rispetto ai 2,8 milioni dell'anno precedente. Rispetto alla dichiarazione dei redditi precedente, la ex ministra specifica di aver venduto una autovettura Smart for four e ceduto delle azioni tra cui alcune di Terna e Poste. A palazzo Madama, tra gli altri, il capogruppo del Pd Andrea Marcucci ha dichiarato 663.859 euro di imponibile, poco in meno rispetto ai 717,128 precedenti.

Tra i senatori a vita, dove la maggior parte non ha ancora pubblicato i dati, Liliana Segre dichiara 246,568 euro.

Tra i deputati è il forzista Antonio Angelucci a confermarsi il 'Paperone' di Montecitorio con 5.105.187 euro di reddito imponibile. L'imprenditore ha però dichiarato circa un milione di euro in meno rispetto ai 6.230.325 dell'anno precedente.