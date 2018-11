“Al lavoro col raffreddore”: gogna social per la deputata Pd

“Sono al lavoro nonostante il raffreddore”: sono bastate queste poche e semplici parole per scatenare l'ira dei social contro Alessia Morani, deputata del Partito Democratico. A suscitare uno tsunami di commenti, soprattutto ironici e negativi, è stato un post pubblicato su Twitter in cui la parlamentare dem si mostra in uno scatto con la mano davanti al naso, come se stesse simulando uno starnuto, e la frase: “Nonostante il raffreddore sono ancora in commissione a discutere gli emendamenti al disegno di legge su corruzione e prescrizione #avanti”.

Proprio questa frase ha dato il via ad una cascata di commenti, con moltissimi utenti che hanno espresso la loro rabbia e si sono sentiti offesi dalle parole della deputata renziana. Si va da “Nonostante il raffreddore? Che eroina” a “C'è chi va al lavoro anche con molto più di un raffreddore”, fino a “Scrive soltanto per farsi insultare”. Leggendo la miriade di commenti non ci vuole molto per capire che a far innervosire gli utenti social sia stato quel “nonostante il raffreddore”, soprattutto pensando alla miriade di lavoratori italiani che non possono permettersi di fare una scelta in questi casi e sono costretti a recarsi al lavoro anche con malattie ben peggiori di un banale raffreddore.

Per non parlare poi di chi il lavoro non ce l'ha o dei precari, come ricorda uno dei commenti più gettonati: “Ci sono precari, assunti tramite cooperative, che devono andare al lavoro con la polmonite, perché se stanno a casa sono 'sostituiti' e perdono quel poco che hanno grazie al vostro Jobs Act. Vergognati”. Un sentimento condiviso dalla maggior parte dei commentatori, tra cui emergono storie e drammi che, se confrontati con la frase della Morani, lasciano poco spazio ad ulteriori considerazioni: “Ci sono lavoratori che dopo sei mesi di chemio – scrive un altro utente – sono costretti a tornare a lavorare per non perdere il posto”.

Molti potrebbero dare la colpa di questa ondata negativa di commenti agli haters, ai troll e agli utenti moralisti ma, vista la situazione, una domanda sorge spontanea: cosa voleva ottenere la Morani con questo tweet? Considerando che gli 'abitanti' dei social sono sempre molto attenti e che difficilmente perdonano qualcosa ai personaggi politici, dopo un post del genere era inevitabile finire sulla graticola.