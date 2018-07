A Foa per diventare presidente Rai non resta che convincere Berlusconi

Via libera da parte del Consiglio di amministrazione della Rai che si è riunito oggi a viale Mazzini a Marcello Foa come presidente dell'azienda radiotelevisiva pubblica. A quanto si apprende nel parlamentino dei sette membri del Cda Rai ha votato contro la consigliera Rita Borioni di area Pd e si è registrato anche un astenuto, Riccardo Laganà, consigliere eletto dai dipendenti della tv pubblica.

Per essere effettiva la candidatura di Foa dovrà essere ratificata con il voto a favore di due terzi della commissione di Vigilanza Rai. Voti che, al momento, non ci sono.

Se Meloni ha assicurato l'appoggio d Fratelli d'Italia al nome scelto dal governo, per la conferma di Marcello Foa a presidente della Rai mancano i voti dei commissari di Forza Italia.

Come già ricordato da Tajani e ribadito oggi da Silvio Berlusconi a frenare gli azzurri nel sostenere la designazione del candidato presidente indicato dalla Lega è il metodo con cui la maggioranza di governo ha - a detta di Forza Italia - lottizzato la tv pubblica.

Perché Forza Italia non vota Foa presidente Rai

"Il problema non è il nome di Marcella Foa come presidente della Rai, ma il metodo con cui è stato scelto da Lega e M5s - afferma Silvio Berlusconi, in un'intervista al "Quotidiano Nazionale".