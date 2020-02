Rai, maxi multa da 1,5 milioni di euro: il Pd chiede le dimissioni di Salini

Maxi sanzione per "non aver rispettato i principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo" e diffidata per la vendita degli spazi pubblicitari. Due delibere dell'Agcom affondano la concessionaria di servizio pubblico. Il Pd chiede le dimissioni dell'Ad