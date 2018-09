Reddito di cittadinanza, Lezzi assicura: "Ci sarà"

"Al di là della rilevanza geografica noi dobbiamo dare una risposta significativa, in questa prima legge di bilancio, soprattutto a chi versa in povertà assoluta, a chi non ha nulla: il minimo è la cifra di 780 euro da destinare a chi non ha alcun tipo di reddito. Ora è chiaro che bisogna venirci incontro con il ministro Tria, con le altre richieste e altre esigenze che abbiamo ereditato, come è l'aumento dell'Iva". Lo ha detto il Ministro del Sud, Barbara Lezzi in un'intervista a Rtl 102.5 parlando del reddito di cittadinanza.

L'aumento dell'Iva "è una misura che noi vogliamo impedire perché colpirebbe indiscriminatamente tutti: il disoccupato, il pensionato con 400 euro, l'invalido civile con 290 euro, questo non deve avvenire. Bisogna invece agire chirurgicamente sugli sprechi", conclude Lezzi.

Altro tema su cui il ministro non si nasconde è il condono fiscale e l'eventuale rischio che alzando il tetto a un milione di euro condonabili per debiti accumulati con l'erario, si possa favorire anche chi evade. Lezzi dice: "Noi stiamo cercando di stabilire dei criteri, perché se parliamo di cifre come 500-600 mila che vengono calcolate per debiti pluriennali, cioè nel caso in cui si siano accumulati debiti in diversi anni, si può ragionare. Noi saremmo per una soglia molto bassa, se Giorgetti parla di tetto di un milione di euro, si riferisce a tetto graduale, cioè a debiti accumulati negli anni".

In pratica il provvedimento "sarebbe rivolto a quegli imprenditori che abbiano accumulato debiti negli anni, dichiarando di dover pagare ma che poi non siano riusciti. Non si tratta certo dei grandi evasori. Se un imprenditore ha sempre pagato e ha dichiarato di dover dare una determinata cifra e non è riuscito a corrispondere per la crisi, potrebbe giovarsi delle misure di pace fiscale. Sono i piccoli imprenditori che hanno contratto debiti di entità media o piccola, non grandi evasori", ribadisce ancora Lezzi.

Ocse: "Reddito di cittadinanza mirato"

Sul reddito di cittadinanza l'Ocse raccomanda all'Italia di puntare a un meccanismo "ben mirato" sulle persone maggiormente colpite dalla crisi. "Nei paesi avanzati ci sono mote misure contro la povertà e per accelerare la ripresa del lavoro, un reddito universale potrebbe andare a tutti e sarebbe molto più caro, e si riesce poco a mirare bene i destinatari", ha affermato la capo economista dell'Ocse Laurence Boone durante una conferenza stampa a Parigi. "Oggi mi sembra importante mirare bene le persone più toccate dalla crisi e fornire bene degli incentivi al lavoro e quindi - ha aggiunto - serve un livello di reddito che lasci un divario rispetto al reddito da lavoro".