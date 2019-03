Reddito di cittadinanza, arrivano i primi ricorsi

Il reddito di cittadinanza è incostituzionale perché penalizza gli stranieri? L'eccezione è stata sollevata dall'avvocato Alberto Guariso dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione secondo cui la legge così com'è potrebbe essere a rischio ricorsi.

Come si legge sul sito dell'associazione, l'Asgi considera una violazione dell’articolo 3 della Costituzione l’obbligo di essere in possesso di un permesso di lungo soggiorno, che comporta un reddito minimo di 6 mila euro l’anno non richiesto agli italiani. Una disparità di trattamento anche per l’obbligo di residenza in Italia da almeno dieci anni, che condiziona gli stranieri molto più dei nostri connazionali.

"In un paio di mesi saranno depositati i primi ricorsi per sollevare l'eccezione di incostituzionalità della legge sul reddito di cittadinanza" annuncia dall'avvocato - La prima causa pilota sarà a Milano".

Inoltre come spiegano dall'associazione, nel testo trasmesso dal Senato è contenuto “l’emendamento Lodi”, cioè quello che prevede l’obbligo per i cittadini di paesi extra UE di produrre documentazione del paese di origine tradotta e legalizzata dall’autorità consolare italiana nel predetto paese, che attesti la composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale e patrimoniale nel paese di origine.

Per l'Asgi si tratta di una ulteriore misura volta a ridurre a livelli minimi l’accesso degli stranieri al reddito di cittadinanza, e per questo fa appello affinché i parlamentari intervengano per cancellare l'emendamento.

Intanto a Crotone il record dei cambi di residenza ha messo in allarme il Comune che ha inviato vigili urbani per stanare i furbetti.