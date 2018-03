Reddito di cittadinanza, Salvini apre alla proposta M5s

"Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì". Parola di Matteo Salvini. Dopo le convergenze per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato quello del leader leghista se non è un tappeto rosso è quanto più una straordinaria apertura per il Movimento 5 stelle in vista delle trattative per il nuovo governo.

"Io e Di Maio non abbiamo mai parlato di governo e di programmi, per serietà abbiamo parlato di fare partire prima i lavori delle Camere. Sulle idee che abbiamo su temi come lavoro, giustizia, scuola dobbiamo confrontarci" spiega il segretario leghista Matteo Salvini a margine della seduta di Consiglio comunale di Milano (il segretario federale della Lega ha spiegato che si dimetterà da consigliere comunale se otterrà l'incarico di Governo Ndr.)

"Penso che i 5 stelle e la Lega abbiano dato dimostrazione all'Italia che il Parlamento può mettersi d'accordo in fretta perdendo poco tempo".

"L'accordo con il M5S può esserci o non esserci e io mi auguro che ci sia, ma se non ci fosse un accordo io non tiro a campare sicuramente - aggiunge Salvini - D'altronde "c'è un programma, da proporre, condividere e aggiornare, da trasformare in fatti, e al di là dei nomi che possono appassionare i giornalisti ma meno gli italiani penso che siano le cose da fare quelle su cui vedere se c'è un punto di incontro o no".

"L'unica maggioranza che tendo a vedere come improbabile è quella che abbia il Pd della Boschi e di Renzi al governo- dice- questo tendo a escluderlo ovviamente". Dopodiché, il leader leghista tiene a sottolineare come le consultazioni per il governo saranno molto diverse da quelle per i presidenti delle Camere: "Abbiamo visto che si sono eletti i presidenti di Camera e Senato in 24 ore senza i riti del passato, le lungaggini, le fregature". Insomma, "con le buone o con le cattive abbiamo fatto andare tutto come doveva andare", ma "per il governo è un altro paio di maniche perche' ci sono cinque anni di vita degli italiani in mezzo, ne parleremo prima con gli alleati e poi con tutti gli altri, a partire dai 5 stelle che hanno preso i voti che hanno preso"

L'ircocervo M5s - Lega

Silvio Berlusconi aveva definito un'alleanza centrodestra-M5S un "ircocervo", un animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili (Benedetto Croce aveva accusato il socialista Guido Calogero di irrealismo, in riferimento al liberalsocialismo).

"Prima devo studiare - ribatte Salvini - è una parola molto dotta e comunque o ci muoviamo come centrodestra o nessuno si muove da solo".

La Lega aveva già parlato di una forma di reddito di avviamento al lavoro alternativo al reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 Stelle. Una nuova misura contro la povertà che secondo Salvini dovrebbe servire da 'ponte' per le persone in difficoltà, in attesa di di trovare un posto di lavoro.

A spiegare meglio in cosa consista il reddito di avviamento al lavoro ci ha pensato Armando Siri, neo senatore della Lega e teorico della flat tax, che ne ha parlato au microfoni di Radio Padania: