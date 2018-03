Sono ore febbrili per chi aspetta l’assegno da 780 euro promesso dai 5 Stelle. Nelle ore immediatamente successive al risultato elettorale su Google le ricerche sul reddito di cittadinanza hanno conosciuto una vera e propria impennata. Molti elettori sono evidentemente sicuri che Di Maio arrivi a Palazzo Chigi e che il reddito per disoccupati e inoccupati possa diventare presto realtà.

Il "caso" tiene banco anche sui social: su Facebook è nata una pagina ironica intitolata "Aggiornamenti quotidiani sul reddito di cittadinanza" che sbeffeggia la proposta dei 5 Stelle. I post - pochi, per ora - sono tutti identici: "Ancora niente".

Però la speranza c’è: "Stiamo aspettando, Gigi" si legge tra le informazioni della pagina che conta già 16mila fan. Notevoli le recensioni degli utenti (ovviamente ironiche) che giurano di aver già ricevuto l’agognato assegno! Eccone qualcuna:

"Avendo una famiglia ho già ricevuto il bonifico anticipato per le prossime due settimane. L'unico problema è che a quanto pare mi sono arrivati in valuta dello Zimbabwe e un quarto d'ora fa la banca mi ha chiamato dicendo che purtroppo a causa delle fluttuazioni del valore della moneta gli devo restituire seimila euro per compensare i 15 che mi avevano dato (problemi con i costi di gestione, le solite banche ladre).

Ma non importa, piccoli intoppi che possono capitare. A riveder le stelle!!!"