Reddito di cittadinanza, la Lega frena: "Complicato da attuare"

Il reddito di cittadinanza? "Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso". Parola di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che nel nuovo libro di Bruno Vespa - in uscita il prossimo 7 novembre - passa in rassegna alcune delle misure chiave del governo gialloverde. Dal reddito di cittadinanza a quota 100, fino al condono fiscale, con il quale, a metà ottobre, la maggioranza M5s-Lega ha rischiato seriamente di deragliare. "Per un naturale bilanciamento abbiamo dovuto portare avanti la quota 100 sulle pensioni (62 anni di età e 38 di contributi), rinunciando, con questo, a una 'flat tax' più estesa - ammette Giorgetti -. Se l’avessimo fatta al posto delle pensioni, l’atteggiamento dell’Europa e dei mercati sarebbe stato diverso".

Quanto al condono fiscale, "abbiamo rischiato una crisi di governo - rivela il sottosegretario -. C'erano stati momenti di tensione brutta, sembrava incrinata la fiducia tra alleati. Ci avevano accusato di falso. Non puoi pensare che il tuo alleato faccia un reato per coprirne un altro. Siamo finiti contro un iceberg perché non avevamo un metodo sperimentato per la soluzione delle crisi. È stata un'esperienza utile: dovesse ricapitare, faremo tesoro degli errori". Ora, però, assicura il numero due della Lega, tutto è rientrato, come confermato dallo stesso Matteo Salvini: "Dopo cinque mesi le prime tensioni ci stavano. Tutte cose superate e superabili. In tanti anni ho visto di peggio", chiosa il vicepremier.

A fare notizia, però, sono soprattutto le parole di Giorgetti sul reddito di cittadinanza, il provvedimento-bandiera del Movimento 5 stelle che - appunto - non è esente dai rilievi critici che arrivano anche dai coinquilini al governo. "Il reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza e quota 100 ci sono nella legge di bilancio: chi dice che non ci sono sta dicendo bugie", perché "in manovra ci sono i soldi, c'è la ciccia", ha detto Luigi Di Maio in diretta su Facebook. "Ma le norme regolamentari non possono stare lì", perciò "dopo la legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di cittadinanza e riforma della Fornero. Lo faremo con un decreto, non un ddl perché ci vorrebbe troppo e c'è emergenza povertà. Ci sono circa due mesi per perfezionare tutti i dettagli, in modo che il 2019 possa diventare l’anno del cambiamento".

Molta confusione, dunque, col governo che per ora non affronta i dettagli: su reddito e pensioni di cittadinanza, così come per la revisione del sistema previdenziale con l'anticipo del ritiro, si dice solo che partiranno nel 2019, senza precisare quando. E soprattutto con quali e quante risorse. Prese alla lettera, queste "promesse" elettorali costano svariate volte più delle risorse messe a disposizione. Con una novità, però, da oggi: il fuoco amico dall'alleato di governo, come dimostrano i dubbi palesati da Giorgetti.