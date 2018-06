Reddito di cittadinanza (e non solo): Conte pensa ad un fondo Ue e cerca l'appoggio della Merkel

Dopo aver incontrato il presidente francese Macron, il premier Giuseppe Conte, è volato a Berlino dove è in programma l'incontro bilaterale tra Italia e Germania. Gli argomenti sul tavolo? Il tema in cima all’agenda è sicuramente quello dell’ immigrazione, ma su questo versante Conte sa bene di poter ottenere poco (almeno per il momento): sui migranti la cancelliera deve infatti fare i conti con dissidi e malumori all’interno della sua stessa maggioranza, con il ministro dell'Interno Horst Seehofer che ha sfidato apertamente la sua linea minacciando di respingere ai confini quei richiedenti asilo già registrati in altri paesi Ue.

L’altro tema caldo sul tavolo è quello dell’economia. Secondo AdnKronos, il viaggio a Berlino di Conte avrebbe come obiettivo quello di aprire un altro fronte: chiedere fondi europei ad hoc per affrontare il capitolo povertà, con un occhio attento ai minori.

Reddito di cittadinanza (e non solo): Conte vola dalla Merkel

In sostanza Conte sarebbe deciso a chiedere alla Merkel di dare il suo ok alla creazione di un fondo europeo ad hoc, che in parte potrebbe andare a coprire la misura del reddito di cittadinanza tanto cara ai 5 Stelle, o in alternativa maggiori margine di intervento, escludendo tuttavia a priori lo sforamento del tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil a cui guarda con preoccupazione l'Europa.