Referendum, sarà più facile raggiungere il quorum: passa l'emendamento Pd

In caso di referendum propositivo e abrogativo servirà il 25% per raggiungere il quorum approvativo. Così recita un emendamento del deputato PD Stefano Ceccanti approvato in commissione Affari costituzionali. Non passa la linea a "quorum zero" dettata dai 5 stelle