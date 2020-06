Elezioni, il centrodestra trova l'accordo sui candidati: ecco i nomi

Dopo un braccio di ferro durato settimane, Matteo Salvini rinuncia a rimettere in discussione i patti nel centrodestra per le Regionali. Forza Italia e Fratelli d'Italia tengono il punto: a loro spettano i candidati in Campania, Marche e Puglia, come deciso a ottobre, quando la Lega puntò tutto su Umbria ed Emilia Romagna, più la Toscana in questa tornata. Il ripensamento del Carroccio, che ha provato ad ottenere una Regione del Sud per consolidare le sue posizioni nel Mezzogiorno, si è quindi scontrato con le resistenze degli alleati.

La Lega si può consolare con le Comunali: Reggio Calabria, Andria, Chieti, Macerata, Matera, Nuoro, solo per citare alcuni dei municipi del Centro-Sud che avranno un candidato leghista.

È una nota congiunta di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi ad ufficializzare l'accordo con i nomi dei candidati del centrodestra alle regionali di autunno che si aggiungeranno alla squadra dei governatori uscenti: