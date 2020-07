Renzi e il patto con Berlusconi per un agglomerato di centro: al 15% con Calenda

Galeotto fu il patto del Nazareno: correva l'anno 2014 quando Silvio Berlusconi varcava la soglia della sede del Partito Democratico accolto dall'allora segretario Matteo Renzi. L'intesa dei due leader portò a concepire un accordo che - per quanto breve - condizionò una stagione politica terminata poi con l'accantonamento delle riforme costituzionali previste.

Sei anni dopo un nuovo patto potrebbe vedere la luce nell'ambito di un nuovo progetto politico: lo dice senza troppi peli sulla lingua Matteo Renzi che da mesi sta ricamando i confini di una nuova area di centro da contrapporre all'accordo civico Pd-M5s e alla destra di Salvini-Meloni da cui "strappare" Forza Italia.

Il ragionamento nasce in seno alla riforma della legge elettorale, la cui discussione inizierà subito dopo le elezioni regionali del prossimo 20-21 settembre, ed è molto semplice: aggregare gli esponenti dell'area di centro o riformista cui dare un'anima comune,

"Un agglomerato in cui coinvolgere da Forza Italia a +Europa, alla lista di Calenda - spiega il leader di Italia Viva in una intervista a La Stampa in cui snocciola anche le aspettative: "Avremmo un rassemblement con un bacino di voti potenziale intorno al 15 per cento. Italia Viva ha tutto l'interesse di una legge elettorale fondata sul sistema proporzionale".

"È evidente - spiega ancora Renzi - che si apre uno spazio molto rilevante per un'area di riformismo moderato".

"Si stanno fronteggiando due modelli diversi. Uno è l'elezione diretta, dove chi vince governa per cinque anni, il sistema anglosassone. Il secondo modello è neo-proprozionalista: e il suo più scatenato sostenitore con coerenza è Dario Franceschini, che da sempre vuole che si decidano i governi in Parlamento. Questo disegno dunque è ispirato da chi tiene insieme Pd e 5stelle sul candidato Sansa in Liguria o da chi cerca un accordo su Emiliano in Puglia."

Sondaggi politici, quanto vale l'area riformista

Bene ricordare i consensi registrati dai partiti politici secondo gli ultimi trend indicati dalle varie rilevazioni demoscopiche: il partito di Renzi Italia Viva avrebbe pagato le interperanze in seno al governo scivolando sotto al 3% e quindi sotto l'area riconducibile alla lista "La Sinistra"

Il partito apparentemente più in forma è Fratelli d'Italia che potrebbe contare su un 15% dei consensi a meno di un punto dal Movimento 5 Stelle. La Lega, sempre primo partito, appare in calo, sostanzialmente stabili le due forze di governo, PD e M5S. Secondo l'ultimo sondaggio Swg per La7 l'88% degli elettori dem ha apprezzato il lavoro del premier in Europa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quanto all'area riformista cui guarda Renzi a guadagnare consenso è il movimento dell'ex ministro Carlo Calenda, Azione in crescita dello 0,2 al 3,3 per cento, così come +Europa che sale dello 0,2 e oggi viene data dal sondaggio Swg al 2,4 per cento. Forza Italia, orfana dell'attivismo di Berlusconi e schiacciata nel centrodestra dalla presenza di Salvini e Meloni, perde ancora consensi e viene considerata al 6% dei consensi in calo dello 0,3.