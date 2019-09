Tutti al centro. Dopo Renzi e Calenda scendono in campo anche i cattolici: "Ecco la nuova Dc"

Tutti al centro. La nascita del governo giallo-rosso ha aperto le danze. Serve una forza politica che rappresenti chi non si riconosce nella destra sovranista e nella "nuova-sinistra" populista? Eccone subito due, anzi tre. A fare da apripista è stato Carlo Calenda che con il suo movimento Siamo Europei intende "preparare la nascita di un movimento politico liberal-progressista" perché "non possiamo lasciare i riformisti senza una casa". Anche Matteo Renzi ha poi deciso di scendere in campo con una forza politica tutta sua (Italia Viva) con cui ha l’ambizione di costruire "una nuova casa, giovane, innovativa e femminista".

Rinasce la Democrazia Cristiana

E dal momento che in politica i vuoti si riempiono in fretta ecco spuntare anche un altro partito, decisamente più centrista degli altri due: non un partito qualunque, ma una sorta di Democrazia Cristiana 2.0. O meglio: "Una Dc proiettata nel futuro" come l’ha definita il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa, demiurgo di questa nuova (si fa per dire) creatura politica.

"Ieri si è deciso di mettere in piedi un cantiere di area democristiana, di centro" annuncia Cesa su facebook. "Fare un patto federativo per dare forza ad un'area popolare - democratico - cristiana - riformista - liberale che argini la sinistra ed i sovranisti. Vogliamo riaggregare quel settore che militava nella Democrazia Cristiana e metteva al centro della politica la difesa delle fasce più deboli".

Insieme a lui, all’incontro che ha dato il via a questo nuovo percorso, c’erano rappresentanti di Dc, Cdu, Mir, Popolari per l'Italia, Popolari per la Puglia, nonché "repubblicani e liberali di area democristiana, Politica Insieme, Movimento per la Vita con i presenti alla festa dell'Udc a Fiuggi e all'incontro organizzato da Bassetti... Mi sono trovato circondato...", dice Cesa.

"Nel simbolo ci sarà lo scudo crociato"

Il simbolo? "Sarà lo scudo crociato, perchè senza memoria non c'è avvenire. Io credo ci debba essere, ma sarà oggetto di discussione tra noi". Ma come sarà questa nuova Dc? "C'è bisogno di buon senso - dice Cesa -, di un partito della ragionevolezza che si richiami ai valori del popolarismo cattolico. Non intravediamo nella politica attuale partiti e persone che si stiano preoccupando dei problemi della gente. Vediamo solo tatticismi".

Binetti: "Le due aree estreme non parlano a chi si astiene"

Anche l’ex Pd Paola Binetti potrebbe essere della partita. "La nuova sfida è quella di rioccupare un'area che ci appartiene che è quella del centro" dice la senatrice dell’Udc. "Non ero nè alla cena della Carfagna nè alla riunione di Renzi - afferma - Ma accanto a Cesa, rivedendo la realtà del mondo dell'associazionismo cattolico". "Oggi è chiaro - spiega - che non sono le due aree estreme quelle che parlano agli italiani che non vanno a votare. Le capriole di questi giorni in tutti i sensi dimostrano il disagio istituzionale diffuso, che porta a riscoprire chi da sempre ha conservato una posizione che è geograficamente, politicamente e culturalmente facilmente identificabile con valori facilmente strutturabili nell'Udc".

La crisi di Forza Italia

Al centro potrebbero confluire pure quei parlamentari di Forza Italia che vivono con disagio l’alleanza con Salvini. Per ora l’unica "defezione" è stata quella di Daniela Conzatti che ieri ha annunciato il suo addio a Berlusconi per aderire a Italia Viva di Matteo Renzi. Ma non è un segreto che tra i forzisti ci sia chi vorrebbe ricostruire una "casa dei moderati" (assieme a Renzi?) e tagliare i ponti con il sovranismo. L’impressione è che il centro diventerà via via più affollato. Per ora gli eletti non mancano, resta da capire cosa faranno gli elettori.