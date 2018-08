La "nuova vita" di Renzi, presentatore tv: "Io come Alberto Angela? Lui è più bravo"

Matteo Renzi comincia un'avventura inedita nelle vesti di presentatore tv. Sia chiaro: l'ex premier non ha in mente di lasciare la politica, perché quella "è il mio lavoro, ma ogni tanto bisogna ossigenare il cervello perché c'è anche la vita e qui a Firenze ci sono le mie radici". Ed è proprio lì, ai piedi del David di Michelangelo, o in San Lorenzo nel cuore delle cappelle medicee, che Renzi sembra muoversi a proprio agio dietro le telecamere. A Firenze, infatti, sono iniziate in questi giorni le riprese di "Florence", docufilm in otto puntate che vede protagonista Renzi in veste di presentatore in un viaggio che accompagna il pubblico tra le bellezze della culla del Rinascimento.

"Raccontare la storia di Firenze, la sua bellezza, i suoi valori. Un’emozione infinita, un sogno che coltivo da anni. Perché dentro Firenze non c’è il passato: c’è il futuro", ha scritto l'ex premier sul suo profilo Instagram, su cui in questi giorni sta pubblicando una serie di foto dei 'ciak' del documentario. E ancora: "Oggi parlare del #David è stata un'emozione profonda. Sul set è venuta a trovarmi mia figlia Ester: l'idea di questo programma vuole avvicinare anche i più giovani alla cultura, a #Firenze, allo stupore. È un dono grande poter parlare di una meraviglia come il David anche coi propri figli".

Anche su 'Chi', settimanale del gruppo Mondadori in edicola dal 29 agosto, sono apparse alcune foto del senatore del Pd sul set di 'Florence'. "Ce l'avevo in mente da quando ero sindaco", racconta Renzi. "Io come Alberto Angela? No, lui è più bravo", aggiunge. Le prime riprese del docufilm sono state girate sul Ponte Vecchio, poi toccherà a piazza Duomo, su cui volerà anche un drone per le riprese dall'alto.

Curato dalla Arcobaleno Tre, la casa di produzione di Lucio Presta, il documentario racconterà luoghi significativi per Firenze, passando dal Corridoio Vasariano che consentiva ai Medici di andare da Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, fino alla storia di Santa Croce e Santa Maria Novella. Sono previsti altri ciak presso Palazzo Medici Riccardi (da dove iniziò la carriera politica dello stesso Renzi come presidente della Provincia di Firenze), gli Uffizi, la Galleria dell'Accademia, a San Miniato e a Palazzo Vecchio, anche nella sala di Clemente VII, il suo ufficio quando è stato sindaco della città.