Renzi presidente della Commissione europea: l'indiscrezione

Da EuropaToday - La voce circola con insistenza a Bruxelles, anche se al momento - in attesa dei risultati delle imminenti e incerte elezioni politiche del prossimo 4 marzo - potrebbe sembrare fantapolitica. Matteo Renzi potrebbe essere il prossimo presidente della Commissione europea, succedendo a Jean-Claude Juncker? Secondo quanto riporta EuropaToday, l'indiscrezione si intreccia con un piano molto più concreto, che vuole il presidente francese Emmanuel Macron al lavoro dietro le quinte per creare un nuovo soggetto politico europeo, una sorta di Partito democratico a livello Ue, con un'anima liberaldemocratica e alleati come i dem italiani e Ciudadanos in Spagna. Voci che, secondo Politico, trovano conferma nella parole di alcuni esponenti italiani del gruppo S&D al Parlamento europeo, quello di cui fa parte il Pd di Renzi.

“Siamo preoccupati della possibilità che Renzi seguirà qualsiasi cosa Macron faccia”, ha detto a Politico un eurodeputato italiano, che è voluto restare anonimo: “Di recente c'è stata una discussione all'interno del gruppo S&D e gli italiani hanno accusato Renzi di fare il gioco di Macron”.

La prova indiretta, sempre secondo questa fonte, sarebbe nel fatto che gli eurodeputati più vicini a Renzi avebbero agito a Strasburgo in linea con le politiche di Macron e che nella scelta dei candidati alle prossime elezioni nazionali, il Pd avrebbe attuato la stessa strategia di En Marche, il movimento fondato dal presidente francese, selezionando “centristi, socialisti moderati ed ex deputati del Pd”. Il contrario della direzione che ha preso il Pse, Partito socialista europeo, tra le cui fila il Pd è entrato proprio con la segreteria di Renzi e che ha scelto di riaprire il dialogo a sinistra, anche per superare la crisi di voti che ha colpito i socialisti un po' in tutta Europa.

Ecco perché un eventuale addio del Pd renziano viene visto con grande preoccupazione dal Pse. Ma quale sarebbe l'obiettivo del leader dem qualora l'alleanza con Macron e Ciudadanos si concretizzasse? “Essere lo Spitzenkandidat di Macron”, scrive Politico, ossia il candidato alla presidenza della Commissione europea. La voce si è già diffusa ben oltre il Parlamento europeo. “Ho sentito la stessa cosa stamattina”, ha detto un navigato diplomatico dell'Est Europa a Politico.