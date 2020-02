Il Governo traballa: da Renzi ultimatum ai 5 stelle e lancia la fase 2 di Italia Viva

"A Bonafede dico: fermati immediatamente perché noi in Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto sulla prescrizione, non dite che non ve l'avevamo detto". Lo dice il senatore Matteo Renzi dall'assemblea di Italia viva dove lancia quello che sembra un vero e proprio ultimatum al ministro pentastellato autore della discussa riforma della Giustizia.

"Non avete i numeri senza di noi al Senato forse anche alla Camera, perciò rifletteteci bene".

Prescrizione, la proposta di legge Costa

La proposta di legge presentata dal deputato di Forza Italia Enrico Costa - su cui la commissione giustizia aveva emesso parere negativo - mira a sopprimere le modifiche in materia di prescrizione del reato introdotte dalla riforma del ministro Alfonso Bonafede e in particolare dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019 che sospende il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado. Norma che - secondo i firmatari della proposta di legge Costa - abolendo la prescrizione dopo una sentenza di primo grado comporta un allungamento della durata dei processi.

La riforma Bonafede che cosa prevede

Dal 1 gennaio 2020 è diventata legge la cosiddetta Riforma Bonafede che - inserita nella cosiddetta legge “spazzacorrotti” e approvata durante il precedente governo Lega-M5s - ha modificato le norme in merito alla prescrizione dei processi. La legge numero 3 del 8 gennaio 2019 ha infatti introdotto anche per l’ordinamento penale lo stop alla decorrenza dei termini. La novità di maggiore rilievo riguarda l’interruzione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di assoluzione che di condanna.