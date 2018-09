Back to Parlamento, riaprono Camera e Senato: cosa bolle in pentola

Le vacanze finiscono per tutti, anche per la politica. Nonostante le Commissioni siano riprese già da lunedì 3 settembre, sarà l'11 settembre il giorno in cui riapriranno ufficialmente Camera e Senato. Anche se il ritorno in Parlamento è previsto per la prossima settimana, a causa delle molte emergenze avvenute nel mese di agosto, dal crollo del Ponte Morandi a Genova fino alla crisi in Libia, non sono mancate urgenze e situazioni critiche. Ma cosa succederà nei prossimi mesi tra Camera e Senato? Sono molti gli appuntamenti in programma con cui dovrà fare i conti il governo Conte-Di Maio-Salvini. Oltre a mantenere le varie promesse su reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni, nel calendario ci sono date fondamentali per la stabilità economica italiana, dall'aggiornamento del Def alla legge di Bilancio.

Documento di Economia e Finanza

La prima tra le date cruciali è il 27 settembre. Entro quel giorno il Governo deve presentare la Nota di aggiornamento del Def, il documento di economia e finanza. Attraverso questo testo l'esecutivo rende noto cosa e in che modo verranno finanziate le prossime 'mosse' e quanto tempo si dovrà aspettare per reperire le risorse economiche, anche in base all'andamento dell'economia nazionale. Tra le principali 'gatte da pelare' c'è l'aumento dell'Iva nel 2019: per scongiurarlo il ministro dell'Economia Tria e colleghi. dovranno trovare circa 12,5 miliardi di euro, per non parlare del buco da 24 miliardi di euro che verrà provocato dalla scadenza dei Btp.

La legge di Bilancio

Ma l'aggiornamento del Def sarà soltanto 'l'antipasto' di quello che troveremo nella legge di Bilancio, meglio conosciuta come 'Manovra'. Il testo che dovrebbe trasformare in realtà i buoni propositi del Def verrà presentato alle Camere il 15 ottobre e dovrà essere approvato, dopo eventuali modifiche, entro il 31 dicembre 2018. La manovra economica è probabilmente il documento più atteso del governo Lega-M5s, proprio perché sarà la legge di Bilancio ha mostrare se e come, Salvini e Di Maio riusciranno a realizzare i loro cavalli di battaglia elettorali: reddito di cittadinanza, flat tax e riforma della legge Fornero. In attesa della legge di Bilancio, il Def fornirà in giusti indizi per capire il percorso economico intrapreso dall'esecutivo.

Il decreto Milleproroghe

Da non dimenticare neanche la data del 23 settembre, giorno in cui scade il decreto Milleproroghe, che per essere convertito in legge attende ancora il voto della Camera, avendo ottenuto già l'approvazione in Senato prima della pausa estiva. Un altro testo molto atteso e che riguarda svariati argomenti, uno tra tutti quello sull'obbligo vaccinale, che sta creando molte polemiche in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Le altre misure in cantiere

Non è stato ancora presentato al Consiglio dei ministri il cosiddetto 'decreto sicurezza' citato dal vicepremier Salvini negli ultimi giorni, soprattutto in relazione ad alcuni fatti di cronaca. Stesso discorso per la 'Legge Spazza Corrotti' annunciata da Di Maio su Facebook, che dovrebbe prevedere una sorta di squalifica in stile Daspo per i politici corrotti e l'utilizzo di infiltrati. Nel mese di settembre il ministro della Giustizia, Alfondo Bonafede, dovrebbe presentare un disegno di legge in proposito.

Ottobre, mese di rating

Se settembre sarà cruciale per le condizioni economiche dell'Italia, alla fine del mese di ottobre il nostro Paese sarà sotto la lente d'ingrandimento. Il 26 ottobre ci sarà l’aggiornamento del giudizio di Standard & Poor’s rispetto a quello fornito il 27 aprile scorso. Qualche giorno più tardi, il 31 ottobre, sarà invece la volta del giudizio Moody’s, con l'Italia che rischia un nuovo downgrade. Due pagelle importanti perché contribuiscono a migliorare (o peggiorare) l'interesse nei confronti dei titoli di Stato.

Le coperture

Tra reddito di cittadinanza, flat tax e riforma pensioni, la strada verso l'approvazione della legge di Bilancio, prevista per il 31 dicembre, è ancora lunga e incerta. Il dubbio principale resta quello sulle coperture: se la coperta non sarà abbastanza lunga, Di Maio e Salvini potrebbero ritrovarsi nella condizione di dover rinunciare a qualche tassello del loro programma, con le dovute conseguenze.