Rissa alla Camera dei Deputati: sedia sfasciata e polso slogato

Bagarre in Aula alla Camera sul Meccanismo europeo di stabilità, il fondo Salva-Stati, dopo le affermazioni del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, secondo cui il testo del trattato è chiuso. Lega e Fratelli d'Italia hanno chiesto che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "riferisca immediatamente" sulla riforma del Mes. La richiesta per la Lega è stata avanzata dal presidente della Commissione Bilancio, Claudio Borghi, per FdI da Giorgia Meloni.

A scatenare le ire del Carroccio è stato l’intervento di Piero De Luca (Pd) che ha "accusato" il partito di Matteo Salvini di aver contrattato il Mes quando era al governo. I toni si sono accesi, il presidente Fico ha richiamato all'ordine il leghista Edoardo Rixi e poi ha sospeso i lavori.

Nel video pubblicato dalla deputata Pd Patrizia Prestipino le immagini della bagarre. Tra le urla e i fischi che arrivano dai banchi del centrodestra, vicino ai banchi dove siedono gli stenografi, si accalcano diversi deputati: nel tentativo di separarli c’è chi come il deputato di FI Giorgio Mulè esce con un polso slogato. Un deputato leghista sfascia una sedia di uno stenografo.