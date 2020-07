Ristoratori in crisi, Castelli contro la stampa: "Virgolettati totalmente falsi"

"Smentiamo categoricamente i virgolettati attributi al Vice Ministro Laura Castelli, riportati anche oggi da alcuni organi di stampa". Così, in una nota, l’Ufficio Stampa del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, che elenca poi parte dei virgolettati in questione e ribadisce che non sono attribuibili a castelli: "'I ristoranti? Chiudano', 'Pochi clienti, trovino un altro lavoro', 'Non hanno più clienti? Allora cambino mestiere', 'Siete in crisi? Cambiate lavoro'. Sono alcuni dei virgolettati - pubblicati da Libero, Il Giornale, Il Tempo - totalmente falsi. Parole mai pronunciate dal Vice Ministro", conclude l'Ufficio Stampa.

La polemica è nata dopo le dichiarazioni rilasciate dal viceministro a Tg2Post sulla crisi dei ristoratori. In realtà Castelli non ha usato esattamente le parole di cui viene accusata. Rispondendo ad una domanda del conduttore, la viceministra ha detto testualmente: "Questa crisi ha spostato la domanda e l'offerta. Le persone hanno cambiato il modo di vivere e bisogna tenerne conto e bisogna aiutare le imprese, gli imprenditori creativi, a muoversi sui nuovi business che sono quelli che sono nati, perché ce lo possiamo dire che sono nati [nuovi business]".

"Certo c'è l'emergenza - ha poi aggiunto -, ma se una persona decide non non andarsi più a sedere al ristorante bisogna aiutare l'imprenditore a fare un'altra attività, a non perdere l'occupazione e va sostenuto anche nella sua creatività" perché "magari ha visto che c'è un nuovo business che può affrontare. Io credo che negare il fatto che la crisi ha cambiato la domanda e l'offerta, ma proprio in termini macroeconomici, sia un errore".