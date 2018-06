Elezioni Ivrea, flop del Movimento 5 stelle nella "terra di Casaleggio"

In tanti si immaginavano una chiara vittoria del Movimento 5 stelle a Ivrea, "terra di Casaleggio". Invece le cose sono andate in maniera opposta.

Nonostante il grande sforzo, anche comunicativo, del M5s a sostegno del candidato sindaco, Massimo Fresc non andrà nemmeno al ballottaggio. Il 24 giugno la sfida sarà fra centrodestra e centrosinistra.

Flop del M5s nella "terra di Casaleggio"

Proprio a Ivrea il fondatore del M5s Gianroberto Casaleggio ha lavorato e vissuto per anni e così anche il figlio Davide, che si era impegnato in prima persona per le comunali. Inoltre a Ivrea si tiene il summit annuale dei "grillini".

Per l'albergatore e attivista Fresc il risultato delle elezioni è stato però deludente. Casaleggio e il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio erano presenti al lancio della campagna elettorale, e lo staff della comunicazione nazionale ha provato a dare una mano al candidato pentastellato. Invano.

M5s fuori dal ballottaggio, è quarto

Il ballottaggio vedrà protagonisti il centrosinistra, con il candidato Dem Maurizio Perinetti, e il centrodestra, guidato da Stefano Sertoli. Fresc è arrivato addirittura quarto, dietro a Francesco Comotto, candidato civico di sinistra.

Il Movimento a livello di liste prende il 13,7%, valore di molto inferiore, all'incirca 10 punti percentuali, rispetto alle politiche del 4 marzo. I voti degli elettori pentastellati saranno probabilmente decisivi al ballottaggio. Difficile pensare che a livello locale possa nascere e reggere un accordo come quello che ha portato alla nascita del governo Conte.