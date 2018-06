Risultati elezioni Avellino: Pd contro M5s, sarà ballottaggio tra Pizza e Ciampi

Elezioni amministrative 2018: sarà ballottaggio ad Avellino, tra il candidato del centrosinistra Nello Pizza e quello del Movimento 5 stelle Vincenzo Ciampi. Pizza, sostenuto da Pd e le liste civiche Davvero Avellino, Avellino è popolare, Insieme protagonisti, Avellino rinasce, Avellino libera è progressista e Ad Avellino democratica, è al 42,89% mentre Ciampi al 20,18%.

Il candidato sindaco della lista civica Mai più Luca Cipriano è al 13,21%; Sabino Morano, sostenuto da Forza Italia, Lega, Libertas Democrazia cristiana- Udc, Lista civica Noi con Avellino è 10,37%; Dino Preziosi, lista civica La svolta inizia da te! e Fratelli d'Italia è al 6,40%; Nadia Arace della lista civica - Si Può è al 4,24%; il candidato della lista civica I cittadini in Movimento Massimo Passaro è al 2,09% e Giuliano Bello candidato di Casapound Italia è allo 0,57%. Il voto per il ballottaggio è previsto per domenica 24 giugno.

Affluenza in netto calo

Da segnalare, infine, i dati sull’affluenza; in netto calo rispetto alle scorse elezioni. Nel capoluogo irpino ha votato il 71,19% degli aventi diritto al voto. Nella scorsa tornata elettorale, invece, si era presentato alle urne il 76,96% degli elettori. Il dato definitivo sottolinea che hanno votato 33.195 persone su 46.622 aventi diritto.

Tutti gli aggiornamenti su AvellinoToday