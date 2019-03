Dalle elezioni in Basilicata una conferma e tanti interrogativi

Un chiaro risultato dalle elezioni regionali in Basilicata: negli ultimi sette appuntamenti elettorali il centrodestra ha vinto e dalle urne lucane emerge ancora una volta un chiaro effetto Salvini. "La Lega in un anno triplica i voti", esulta via social il leader del Carroccio che sfiora l'impresa: ora in Basilicata tra la Lega e il Movimento 5 stelle ci sono appena 3000 voti di differenza.

Risultati elezioni in Basilicata

Se il Movimento 5 stelle si conferma primo partito in Regione Basilicata soprattutto grazie al risultato a Matera (M5S 30,81%; Lega 12,97%; Pd 11,76%) nel nuovo Consiglio regionale della Basilicata la Lega potrebbe diventare il primo gruppo cosiliare: incerti 1 seggio nel centrodestra (in bilico tra FI e FDI) e 1 nel centrosinistra (tra PD e Avanti Basilicata).

Poco dopo l'una di notte, a spoglio appena iniziato ma con le proiezioni che illustravano un chiaro dato tendenziale, era stato proprio il candidato del centrodestra Vito Bardi a presentarsi davanti alle telecamere per rivendicare la vittoria: "Sarò il presidente di tutti i lucani". Prima di convocare una conferenza stampa alle 11 l'ex generale della Guardia di Finanza ha aggiunto: "Abbiamo scritto la storia".

Luigi Di Maio rimarca con un post su Facebook come il risultato delle elezioni in Basilicata rimanga un buon risultato per i 5 stelle: "I giornali sono dunque liberi di scrivere ciò che credono; quel che conta è che il MoVimento, oggi, è più forte di prima in Basilicata: passa dall'8% delle regionali 2013 a oltre il 20% di oggi".

Le elezioni in Basilicata rappresentavano un banco di prova per tutte le principali forze politiche del Paese dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Abruzzo e in Sardegna, e in vista delle elezioni europee il 26 maggio quando si voterà anche per le elezioni amministrative in 3.818 comuni d'Italia e per le elezioni regionali in Piemonte.

A spoglio è quasi terminato (Sezioni presidente : 642 / 681 - Sezioni liste circoscrizionali : 642 / 681) emergono chiaramente alcuni dati: primo fra tutti l'affluenza che ha visto un buon dato definitivo: alle 23 è superiore al 53%, quasi 10 punti percentuali superiore all'affluenza registrata alle elezioni Regionali del 2013 quando votarono il 42,17% degli aventi diritto.

Elezioni Basilicata, i risultati

Il Movimento 5 stelle - che alle elezioni politiche raccolse oltre il 44% dei consensi- resta sì il primo partito della Lucania, ma dimezza i voti. Secondo i dati del ministero dell'interno il candidato pentastellato Antonio Mattia ha raccolto appena il 20,51% dei consensi, e la stessa lista M5s il 20,45%. Bene ricordare anche come alle precedenti Regionali del 2013 il M5s prese il 13,2%.

Il Centrodestra che si presentava con 5 liste a sostegno del generale 67enne della Guardia di Finanza Vito Bardi - indicato da Silvio Berlusconi - raccoglie il 42% dei consensi. Analizzando il voto di lista è evidente il traino della Lega: i consensi della lista Lega Salvini Basilicata raggiungono quasi i 20 punti percentuali. (19,15%). Forza Italia si ferma al 8,89%, Fratelli d'Italia al 5,92.

Il Pd che si presentava con una lista "ufficiale" che quasi nascondeva il proprio simbolo, si ferma al 7%. Magro infatti il risultato del candidato del centrosinistra appoggiato da ben 7 liste: Carlo Trerotola ha raccolto infatti appena il 33% dei consensi degli abitanti della Basilicata, regione "roccaforte" del centrosinistra da decenni. Il neo segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti - che aveva chiuso la campagna elettorale a Matera - incassa la prima sconfitta del suo mandato, superato anche dalla lista Avanti Basilicata (8,64%) dell'ex presidente Marcello Pittella. Tra le altre liste i progressisti al 4%, socialisti al 3%, male i verdi che raccolgono un risultato sotto il 2%.

Il centrosinistra sconta anche la corsa solitaria della "sinistra alternativa" di Possibile: il candidato Valerio Tramutoli ha infatti drenato il 4% dei consensi.

Con questi dati, come evidenza Lorenzo Pregliasco di Youtrend, i collegi passerebbero dal 5 Stelle al centrodestra.

Elezioni Basilicata, chi è Vito Bardi

Vito Bardi, candidato del centrodestra è un ex generale 67enne della Guardia di Finanza. Si era presentato sostenuto da 5 liste:

Lega, Idea per un’altra Basilicata, Forza Italia, d’Fratelli Italia e Basilicata positiva.

Su Facebook Vito Bardi promuove “più sviluppo, più lavoro”, promettendo un piano di defiscalizzazione per le imprese che assumono, agevolazioni e incentivi per startup e imprese innovative e un fondo reinserimento lavorativo per chi è rimasto senza lavoro a causa della crisi.

Nota bene: il 26 maggio insieme alle elezioni Europee si voterà in 3.818 comuni d'Italia per le elezioni amministrative 2019 e per le elezioni regionali in Piemonte.

