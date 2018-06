Risultati elezioni Brindisi: è ballottaggio Cavalera-Rossi, beffato il M5s

Si va al ballottaggio a Brindisi: da un lato Roberto Cavalera, espressione del centrodestra imbastito attorno a Forza Italia, dall’altro il “vincitore” del testa a testa fra Riccardo Rossi, a capo della coalizione che riunisce il centrosinistra, e Gianluca Serra, del Movimento Cinque Stelle, il quale sarebbe riuscito a superare Massimo Ciullo della destra a trazione Lega.

Risultati elezioni Brindisi

Il trend è rimasto tale per tutta la notte, sino all'alba quando la forbice tra Rossi e Serra è aumentata in favore di Rossi.

M5s fuori dal ballottaggio

Il ballottaggio era ampiamente previsto, ma non lo erano i due contendenti. Cavalera si attesta intorno al 34 per cento, Rossi intorno al 23 per cento. Delusione in casa M5s per il risultato del candidato Serra, che con più di 70 sezioni scrutinate su 80 complessive si attesta al 21 per cento sarebbe fuori dalla sfida del 24 giugno. A livello di liste il M5s, con il 17 per cento, è ampiamente il primo partito. Il Pd, secondo classificato, sfiora il 10 per cento.