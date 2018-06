Risultati Elezioni comunali Ancona 2018: Mancinelli sfiora il 50%

Ancona, unico capoluogo in cui si è votato in questa tornata di elezioni amministrative, vede il predominio del centrosinistra con la candidata sindaco Valeria Mancinelli che ha sfiorato 50% delle preferenze. Il dato preciso si aggira tra il 47 e il 48%, un risultato importante, ma che non consente di evitare l'ipotesi ballottaggio.

Dietro di lei con il 29,02% il candidato del centrodestra Stefano Tombolini. A meno di colpi di scena nelle ultime sezioni da scrutinare si andrà al ballottaggio tra i candidati di centrodestra e centrosinistra, con gli abitanti di Ancona che dovranno tornare alle urne domenica 24 giugno.

Elezioni comunali Ancona 2018: lo scrutinio in diretta

Male il Movimento 5 Stelle

Per quanto riguarda gli altri candidati in corsa per la poltrona del primo cittadino di Ancona, il Movimento 5 Stelle deve accontentarsi del 17% circa ottenuto da Daniela Diomedi, mentre Francesco Rubini, in corsa con la lista civica 'Altra Idea di Città', non va oltre il 7% dei voti.

Lo scrutinio in diretta: 97 sezioni su 100

Ad Ancona mancano solo 3 sezioni per la conclusione dello scrutinio elettorale e il ballottaggio tra la sindaca uscente del Pd Valeria Mancinelli e il candidato del centrodestra Stefano Tombolini è ormai cosa certa. Secondo i dati del Viminale, con 97 sezioni scrutinate su 100 Valeria Mancinelli, sostenuta da Pd, Lista civica Ancona per Ancona, Lista civica Ancona Popolare, Federazione dei Verdi, centristi, arriva al 47,86% dei voti. Lo sfidante di centrodestra, appoggiato da Lega, Lista civica - 60100 Ancona, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Forza Italia, Servire Ancona-Mov. Animalista, Unione di Centro, è al 28,37%. Daniela Diomedi, candidata del Movimento 5 stelle, è al 17,19%. Francesco Rubini, candidato sindaco per Altra Idea di Città, è al 6,57%.

